Στο Ηράκλειο σήμερα ο Χρυσοχοΐδης: Ανακοινώνει μέτρα για την οπλοκατοχή – Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη

Στο Ηράκλειο αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να ανακοινώσει μέτρα κατά της οπλοκατοχής και να συναντηθεί με την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και τοπικούς φορείς, με στόχο την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στο νησί και την προώθηση μέτρων πρόληψης της εγκληματικότητας, μετά το φονικό στα Βορίζια.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα υπάρξει και μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη. Ταυτόχρονα θα παρθεί και μια σειρά από άλλα μέτρα – όπως ειδική αστυνόμευση σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς να στοχοποιούνται κάτοικοι μιας περιοχής.

Εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι το νομικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή και την παράνομη οπλοχρησία έχει ήδη αυστηροποιηθεί. Στόχος της κυβέρνησης όπως ανέφερε είναι να εφαρμόζονται οι νόμοι στην πράξη και όχι να παραμένουν απλώς στο χαρτί. Υπογράμμισε ότι στο παρελθόν πολλά σοβαρά πλημμελήματα δεν οδηγούσαν σε φυλάκιση, ενώ πλέον η κυβέρνηση έχει αλλάξει τη νομοθεσία, αυξάνοντας τα ανώτατα όρια ποινών και το χρόνο πραγματικής έκτισης, με παραδείγματα όπως η ισόβια κάθειρξη για βιασμούς ανηλίκων και γυναικοκτονίες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές έχουν αυξημένα εργαλεία για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την πρόληψη της εγκληματικότητας, ενώ οι αποφάσεις που θα λάβει ο πρωθυπουργός θα βασίζονται σε εισηγήσεις που εξασφαλίζουν πραγματικά αποτελέσματα, χωρίς υπερβολικές δεσμεύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

“Μπαλάκι” ευθυνών ανάμεσα στις δύο οικογένειες

Τις ευθύνες για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, που σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου, αρνούνται να αναλάβουν οι οικογένειες των Καργάκηδων και των Φραγκιαδάκηδων, ρίχοντας το “μπαλάκι” η μια στην άλλη.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προφυλακιστεί τα 2 αδέλφια τα οποία τις προηγούμενες ημέρες νοσηλεύονταν φρουρούμενα. Πρόκειται για έναν 25χρονο και τον 30χρονο ξάδελφό του – μέλη της οικογένειας Φραγκαδάκη, οι οποίοι 2 αρνήθηκαν τις κατηγορίες ενώ δεν έδωσαν πολλές πληροφορίες στις αρχές για τους πυροβολισμούς, με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

Για τον 39χρονο νεκρό, ισχυρίστηκαν ότι είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα με το 4χ4 και άρχισε να πυροβολεί βγάζοντας το χέρι του από το παράθυρο. Σύμφωνα με το cretalive, οι 2 τραυματίες ισχυρίζονται ότι δέχθηκαν επίθεση με καλάσνικοφ από τουλάχιστον δύο άτομα, τα οποία βρίσκονταν στην πάνω πλευρά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί που θα μεταφερθούν καθώς στις φυλακές Αλικαρνασσού κρατούνται συγγενείς του 39χρονου Καργάκη που έπεσε νεκρός και οι αρχές φοβούνται πως θα προκληθεί λουτρό αίματος πίσω από τα κάγκελα.

Την ερχόμενη Δευτέρα, τα 3 αδέλφια Φραγκιαδάκη τα οποία παραδόθηκαν μόνα τους στις αρχές –αφού αναζητούνταν για αρκετές ημέρες-, αναμένεται να απολογηθούν για το μακελειό.

Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου εξερράγη η βόμβα, τον 29χρονο αδερφό του και τον μικρότερο τους, μόλις 19 χρόνων, ο οποίος είναι φαντάρος.

Οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον ακόμη 1 άτομο.

Όσον αφορά τη σύλληψη δεύτερου ατόμου από την οικογένεια Καργάκη, και συγκεκριμένα του 47χρονου ξάδελφου του νεκρού Φανούρη, φαίνεται πως ταυτοποιήθηκε από βίντεο, που τραβήχτηκε την ώρα της συμπλοκής.

Θεωρείται από τα πλέον μετριοπαθή μέλη της οικογένειας και σύμφωνα με πληροφορίες κατονομάστηκε από τη μητέρα των 4 αδελφών και τη σύζυγο του ενός, που έδωσαν κατάθεση στην ανακρίτρια.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου και να ενημερωθεί για την κατηγορία, σε βαθμό κακουργήματος, που έχει ασκηθεί σε βάρος του.

Ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά στα Βορίζια και φαίνεται πως θα ανοίξουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, παρουσία παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Κάποια από τα μέλη των 2 οικογενειών κάνουν έκκληση να σταματήσει εδώ η κόντρα ανάμεσα στις 2 οικογένειες ενώ άλλοι θέλουν να φτάσουν την κατάσταση στα άκρα για να εκδικηθούν για τους δικούς τους ανθρώπους

«Θέλουν να παίρνουν εκδίκηση και μπολιάζουν τα παιδάκια τους έτσι, στα αγόρια ειδικά, να πάρεις εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα σου. Άμα προκαλέσουν αυτοί, εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει, και η άλλη», ανέφερε στο MEGA η αδερφή της 56χρονης που έπεσε νεκρή στα Βορίζια.

Η οικογένεια Καργάκη συνεχίζει να υποστηρίζει πως δεν τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη.