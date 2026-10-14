Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα: Καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ – 112 σε Εύβοια και Σκιάθο, απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο

Με ισχυρούς ανέμους, βροχές και καταιγίδες συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου η κακοκαιρία στη χώρα μας, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά τα 10 μποφόρ. Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία διατηρεί σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό, υπό τον φόβο πλημμυρών.

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Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν σχολεία στη Σκιάθο, στη Σκόπελο και σε δήμους της Εύβοιας, ενώ η απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αφορά τις σχολικές μονάδες στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και τον περιορισμό των μετακινήσεων κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων.

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί οκτώ περιοχές και διοικητικές ενότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων η Εύβοια, οι Σποράδες, η Αττική, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Κρήτη, η Σάμος, η Ικαρία και η Πελοπόννησος.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων αποφασίστηκε απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά και Λαύριο, ενώ στο λιμάνι της Ραφήνας θα υπάρξουν τροποποιήσεις δρομολογίων.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές βροχές, με βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βορειοδυτικοί, έντασης 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στα υψηλότερα ορεινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της βόρειας Ελλάδας αναμένονται παροδικές χιονοπτώσεις.

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112 σε Εύβοια και Σκιάθο

Λίγο μετά τις 7 το πρωί της Τετάρτης εστάλη μήνυμα του 112 στην Εύβοια κάνοντας λόγο για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή Πολιτικά, συστήνοντας προσοχή στις μετακινήσεις των κατοίκων.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή #Πολιτικά_Ευβοίας ‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/xEOeeBmwYl… @pyrosvestiki @hellenicpolice ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ October 14, 2026

Παράλληλα, στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλισε ο ποταμός Κηρέας, οδηγώντας σε κλείσιμο δρόμων από τις πλημμύρες.

Λόγω έντονης βροχόπτωσης στο νησί της Σκιάθου, σήμερα 14-10-2026, στις 12:32, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για περιορισμό μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες.

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⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της #Σκιάθου ‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) October 13, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και σήμερα Τετάρτη (14-10-2026). Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.

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Στη Σκιάθο, τα ορμητικά νερά παρέσυραν δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και κατοικίες. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση σε σημεία του οικισμού, καθώς και στην περιφερειακή οδό, όπου η κυκλοφορία των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολία.

Εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης επηρέασαν το νησί, ενώ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης εστάλη μήνυμα του 112, με τις Αρχές να καλούν κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στην Αττική, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν το οδικό δίκτυο σε περιοχές όπως το Πέραμα, η Μάνδρα, η Σαλαμίνα και ο Πειραιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, έως τις 22:00 της Τρίτης είχαν καταγραφεί 85 χιλιοστά βροχής στο Πέραμα, ενώ στο Άγιο Όρος τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά σε σταθμούς της περιοχής.

Οι περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ειδικότερα:

Εύβοια: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αργά το απόγευμα, με κόκκινη προειδοποίηση.

Ανατολική Στερεά και Αττική: Έντονα φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία, στην περιοχή της Μαγνησίας: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.

Χαλκιδική: Ισχυρά φαινόμενα έως τις πρωινές ώρες.

Βορειοανατολική Πελοπόννησος και Κυκλάδες: Πρόσκαιρα έντονες βροχές και καταιγίδες κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Δωδεκάνησα: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το απόγευμα.

Κρήτη: Έντονα φαινόμενα, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, έως αργά τη νύχτα.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται κυρίως στην Εύβοια και στις Σποράδες, ενώ αυξημένη είναι η πιθανότητα να σημειωθούν κατά τόπους έντονα φαινόμενα και στη βόρεια Αττική.

Άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο

Εκτός από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο, έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Στο υπόλοιπο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση μετά το μεσημέρι.

Οι ισχυρές ριπές ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα σε ορισμένες περιοχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατά τη μετακίνηση, ιδιαίτερα σε παράκτια σημεία και στο οδικό δίκτυο.