Κακοκαιρία: Σε Red Code η Αττική κι άλλες έξι περιοχές για πλημμύρες

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Θέμα της συνεδρίασης οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα Τρίτη 13-10-2026 και αύριο Τετάρτη 14-10-2026, οι οποίες θα συνοδεύονται τοπικά από πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

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Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε όλη σχεδόν τη χώρα, ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση συνιστάται για:

1) Σήμερα Τρίτη στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική.

2) Από αύριο το βράδυ και τη νύχτα προς την Πέμπτη, στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές.

3) Από τις απογευματινές – βραδινές ώρες της Τρίτης προς την Τετάρτη στην Αττική λόγω των καταιγίδων που αναμένεται να εκδηλωθούν και αυξημένη επαγρύπνηση τη νύχτα προς την Πέμπτη λόγω των θυελλωδών ανέμων.

4) Μέχρι τις απογευματινές – βραδινές ώρες αύριο Τετάρτη, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη Σάμο, την Ικαρία και τα Δωδεκάνησα.

5) Τους βόρειους ανέμους που θα επικρατήσουν με ένταση στα ανατολικά 8 με 10 μποφόρ.

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Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Τρίτη 13-10-2026 ως και την Τετάρτη 14-10-2026:

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Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Την Περιφέρεια Αττικής

Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Την Περιφέρεια Κρήτης

Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου

καθώς σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Τρίτη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την Εκδήλωση Καιρικών Φαινομένων και Πάσης Φύσεως Κινδύνων Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και ο κίνδυνος από την επικράτηση πολύ θυελλωδών ανέμων, προβλέπεται να είναι υψηλός στις εν λόγω περιοχές.

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

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Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την επικράτηση πολύ θυελλωδών ανέμων.