Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται το Σάββατο 28 Νοεμβρίου σε Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά Ελλάδα, όπου ισχύει κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ. Η κακοκαιρία που ξεκίνησε την Παρασκευή από τα βορειοδυτικά θα επηρεάσει σταδιακά και κεντρικά τμήματα της χώρας. Στην Αττική οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες αναμένονται μετά το μεσημέρι, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα βρέχει κατά διαστήματα.

Πού ισχύει η προειδοποίηση της ΕΜΥ

Το νεότερο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ προβλέπει ισχυρά φαινόμενα το Σάββατο στις εξής περιοχές:

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Κόκκινη προειδοποίηση για το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

για το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα. Πορτοκαλί προειδοποίηση για τη δυτική Πελοπόννησο και, από το βράδυ, για την Πιερία, τη Χαλκιδική και την ανατολική Θεσσαλία.

Σύμφωνα με το meteo, βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα βόρεια ηπειρωτικά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Κατά τόπους έντονα φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται τοπικές βροχές, ενώ στα κεντρικά θα εκδηλωθούν σταδιακά και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Πέφτει η θερμοκρασία στα βόρεια – Έως 7 μποφόρ στο βορειοανατολικό Αιγαίο

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Σύμφωνα με το meteo, θα κυμανθεί:

Βόρεια Ελλάδα: 9–14°C και στη Δυτική Μακεδονία 6–9°C.

9–14°C και στη Δυτική Μακεδονία 6–9°C. Κεντρική και νότια Ελλάδα: 9–18°C.

9–18°C. Δυτική Ελλάδα: 12–17°C.

12–17°C. Κυκλάδες: 14–18°C.

14–18°C. Κρήτη: 10–20°C.

10–20°C. Νησιά ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: 13–18°C.

Στο βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 4–5 μποφόρ. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4–5 μποφόρ και σταδιακά θα ενισχυθούν στα 6–7 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτιάδες 3–5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι νότιοι άνεμοι των 4–5 μποφόρ θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους, αρχικά στα βόρεια τμήματα του πελάγους, με την ίδια ένταση.

Πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική οι νεφώσεις θα πυκνώσουν σταδιακά και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18°C και οι νότιοι άνεμοι θα φτάσουν τα 3–4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, βροχές κατά διαστήματα και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κινηθεί μεταξύ 12 και 14°C, με βορειοδυτικούς ανέμους 3–4 μποφόρ στον Θερμαϊκό.