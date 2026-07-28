Στην Ευελπίδων ο τράπερ Daima μετά την σύλληψη του – Έκανε στόρι από τα δικαστήρια (εικόνα)

Στην Ευελπίδων βρέθηκε ο τράπερ Daima που συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας (27/7) στη Νέα Σμύρνη, έπειτα από τρελή καταδίωξη με αστυνομικούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:00, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στον οδηγό μοτοσικλέτας στην οδό Αιγαίου, στη Νέα Σμύρνη. Ο 23χρονος τράπερ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους γύρω δρόμους.

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Λίγο πριν οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ο τράπερ έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μέσα από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Στο στόρι διακρίνεται το πόδι του, ενώ έχει προσθέσει ως τοποθεσία την «Δικατήρια Πρώην Σχολής Ευελπίδων», επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στο δικαστικό μέγαρο.

Ποιος είναι ο Daima

Ο Daima συγκαταλέγεται στους πιο γνωστούς εκπροσώπους της νέας γενιάς της ελληνικής τραπ σκηνής, έχοντας αποκτήσει μεγάλη απήχηση μέσα από τις κυκλοφορίες του και τις συνεργασίες του.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ξεχώρισε, με τη μουσική του να συγκεντρώνει δεκάδες εκατομμύρια streams στις ψηφιακές πλατφόρμες και εκατοντάδες χιλιάδες μηνιαίους ακροατές στο Spotify.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά τραγούδια του συγκαταλέγονται τα «ATHINA» και «VARKARIS» και «LEOFORIO».