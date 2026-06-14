Καιρός: Αίθριος με αραιές νεφώσεις και ανέμους στο Αιγαίο – Ανεβαίνει η θερμοκρασία έως και 35 βαθμούς την Δευτέρα

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός από σήμερα μετά το πέρασμα της μίνι κακοκαιρίας την Παρασκευή και το Σάββατο επιστρέφοντας στα καλοκαιρινά του στάνταρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα στην χώρα θα έχουμε αίθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν τοπικά στα ηπειρωτικά, δίνοντας πρόσκαιρους όμβρους κυρίως σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου, της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ.

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Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ, που τοπικά θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο φτάνοντας μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά τοπικά θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί τοπικά 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

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ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

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ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς Κελσίου

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Δευτέρα 15-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, που θα φτάσει έως 35 βαθμούς τοπικά.

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Τρίτη 16-06-2026

Αίθριος καιρός στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

Τετάρτη 17-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες. Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο.

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Πέμπτη 18-06-2026

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές απογευματινές νεφώσεις και όμβρους στα ορεινά. Χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.