Γυναικοκτονία στη Δράμα: Ο αστυνομικός δολοφόνησε τη σύζυγο του με τρεις μαχαιριές πριν αυτοκτονήσει μέσα στο ΙΧ του

Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την οικογενειακή τραγωδία στην Δράμα, με θύματα ένα ζευγάρι αστυνομικών.

Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όπου τελικά κατέληξε σε τραγωδία, διότι η αστυνομικός που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη υπέκυψε στα τραύματα της.

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Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο σύζυγος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγο του, μέσα στο σπίτι τους. Η γυναίκα έφερε τρία τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, συγκεκριμένα μία μαχαιριά στο στήθος, μία στην πλάτη και μία στο πρόσωπο.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε από ένα παιδί του ζευγαριού

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν ότι ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και είπε ότι στο υπόγειο της κατοικίας βρισκόταν τραυματισμένη η μητέρα του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι εντόπισαν τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση και άμεσα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Όμως η αστυνομικός, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματα της.

Ο αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στο ΙΧ του

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης για τον φερόμενο ως δράστη για το αιματηρό επεισόδιο στη Δράμα, ένας πολίτης ειδοποίησε τις αρχές ότι βρισκόταν πυροβολημένος μέσα στο αυτοκίνητο του ένας άνδρας, στην περιοχή του Κορυλόβου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντόπισαν νεκρό τον σύζυγο της γυναίκας, ο οποίος επίσης υπηρετούσε την Ελληνική Αστυνομία.

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Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο αστυνομικός έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Πίσω από την τραγωδία μένουν δύο παιδιά, μία δευτεροετής φοιτήτρια που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη και ένας μαθητής Λυκείου, οι οποίοι βρίσκονται πλέον υπό τη φροντίδα συγγενικών τους προσώπων.

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Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών, ώστε να διαπιστώσουν τις συνθήκες τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό στην Δράμα.