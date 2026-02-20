ΣΤΑΣΥ: Διαμαρτυρία των εργαζομένων για την μείωση του χρόνου στα δρομολόγια προς και από αεροδρόμιο – Τι καταγγέλλουν

Για την μείωση της χρονοαπόστασης των δρομολογίων από και προς το αεροδρόμιο από 36 σε 30 λεπτά διαμαρτύρονται με ανακοίνωση τους οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ.

Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι οι συρμοί επιστρέφουν σε καθεστώς 2019 χωρίς να έχει αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων αλλά και των νέων συρμών. Ειδικότερα, οι συρμοί παραμένουν ίδιοι από το 2019 (7), ενώ οι εργαζόμενοι έχουν μειωθεί από 24 σε 18 βάζοντας μεγαλύτερη πίεση στο υπάρχων προσωπικό.

Καταλήγοντας, οι εργαζόμενοι ζητούν βελτίωση στην συντήρηση των συρμών και προσλήψεις προσωπικού ώστε να γίνει εφικτή η μείωση του χρόνου μεταξύ των δρομολογίων.

Η ανακοίνωση των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ

Η Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, με την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου μεταφορών προφανώς, αποφάσισε να μειώσει τη χρονοαπόσταση των δρομολογίων προς/από το Αεροδρόμιο.

✔️Από τα 36 λεπτά σήμερα, θέλουν να την επαναφέρουν στα 30 λεπτά, όπως ήταν πριν το 2019 για μεγαλύτερα έσοδα.

📌Στα χαρτιά και στην επικοινωνία, αυτό φαίνεται «βελτίωση» προς τους επιβάτες.

✔️Στην πράξη, όμως, είναι αμφιλεγόμενος αυτοσχεδιασμός.

📌Το 2019 η αύξηση της χρονοαπόστασης έγινε για δύο σοβαρούς λόγους:

➡️ Έλλειψη συρμών (μόνο 7 συρμοί για το Αεροδρόμιο)

➡️ Έλλειψη οδηγών Αεροδρομίου

Σήμερα, το 2026:

❗ Οι συρμοί είναι ακριβώς οι ίδιοι 7.

❗ Οι οδηγοί είναι λιγότεροι ήταν 24 το 2019 και τώρα είναι 18.

❗ Οι συρμοί είναι 7 χρόνια πιο γερασμένοι, με εκατομμύρια χιλιόμετρα επιπλέον

✔️Δεν προστέθηκε ούτε ένα τρένο.

✔️Δεν προσλήφθηκε προσωπικό.

✔️Δεν ενισχύθηκε η συντήρηση.

📌Κι όμως, αποφασίζουν να πιέσουν περισσότερο ένα σύστημα που ήδη δουλεύει στα όριά του και που στο βασικό κομμάτι της γραμμής 3 ο κόσμος στοιβάζεται στις αποβάθρες καθημερινά.

✔️Τα εμπλεκόμενα σωματεία της ΣΤΑ.ΣΥ ενημερώθηκαν με email στις 19/2/26, αφού η απόφαση είχε ουσιαστικά ληφθεί από την διοίκηση.

✔️Το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας δεν έχει καν ενημερωθεί επίσημα για τις επιπτώσεις στη λειτουργία και στη συντήρηση.

Την ίδια στιγμή:

👉 αυξάνεται δραστικά ο χρόνος οδήγησης των οδηγών αεροδρομίου.

👉 μιλάμε για προσωπικό με 27 χρόνια συνεχούς φθοράς.

👉 αυξάνονται οι ευθύνες και η κόπωση τους κατά πολύ.

👉 κατά συνέπεια αυξάνεται και το ρίσκο για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων.

🔴Ας το πούμε καθαρά:

❌ Δεν γίνεται «πυκνότερα δρομολόγια» χωρίς τρένα.

❌ Δεν γίνεται «αναβάθμιση υπηρεσίας» χωρίς προσλήψεις.

❌ Δεν γίνεται «βελτίωση» με γερασμένο εξοπλισμό και εξουθενωμένο προσωπικό.

Αυτό δεν είναι σχεδιασμός.

Είναι επικοινωνιακό κόλπο για αύξηση εσόδων στην πλάτη της ασφάλειας επιβατών και εργαζομένων.

🔴 ΑΠΑΙΤΗΣΗ – ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Πρώτα:

✔️ αγοράστε νέους συρμούς.

✔️ προσλάβετε οδηγούς.

✔️ ενισχύστε τη συντήρηση.

Και μετά μιλήστε για πύκνωση δρομολογίων.

✔️Με τον αστικό σιδηρόδρομο δεν παίζουμε επικοινωνιακά και οικονομικά παιχνίδια.

✔️Κάθε δρομολόγιο μεταφέρει χιλιάδες ανθρώπους.

✔️Η ασφάλεια δεν είναι πεδίο πειραματισμών.