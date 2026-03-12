Σούδα: Συνελήφθη Πολωνός ως ύποπτος για κατασκοπεία κοντά στη στρατιωτική βάση – Φωτογράφιζε πλοία

Συναγερμός σήμανε στη βάση της Σούδας, έπειτα από τη σύλληψη ενός Πολωνού υπηκόου που θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο άνδρας φέρεται να είχε εγκατασταθεί σε περιοχή κοντά στη βάση και να χρησιμοποιούσε ένα βαν με πολωνικές πινακίδες, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως κάλυψη, προκειμένου να τραβά φωτογραφίες από το σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η σύλληψη του 58χρονου άνδρα έγινε σε τροχόσπιτο στο Μαράθι, μετά από καταγγελία πολίτη. Οι κινήσεις του τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση από την Ελληνική Αστυνομία και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με αποτέλεσμα τελικά τη σύλληψή του.

Πληροφορίες του DEBATER αναφέρουν ότι ο 58χρονος ύποπτος έστελνε το υλικό στην Πολωνία, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του τροχόσπιτου.