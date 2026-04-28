Καλαμάτα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο – Φέρει τραύμα από όπλο στο κεφάλι, εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Καλαμάτας μετά τον εντοπισμό ενός άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του εντός κτηνοτροφικής μονάδας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, βάσει των ευρημάτων στο σημείο, στρέφονται στο σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Μάλιστα, το θύμα φέρει τραύμα από όπλο στο κεφάλι, το οποίο ακόμη δεν έχει βρεθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται με προσοχή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας, ενώ το σημείο έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται η ταυτότητα του θύματος, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για εργάτη της μονάδας. Οι έρευνες εστιάζουν στο ενδεχόμενο ο θάνατός του να προήλθε μετά από θανάσιμη συμπλοκή με τον ιδιοκτήτη του στάβλου.

Αναμένεται η εξέταση από ιατροδικαστή, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια και τον χρόνο θανάτου, ενώ οι αρχές αναζητούν μαρτυρίες και στοιχεία που θα οδηγήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.