Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: «Μου φέρθηκαν σαν σκυλί στην Ελλάδα και λύσσαξα», αναφέρει η επιστολή του 89χρονου πιστολέρο

Φως στα αίτια της ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Πρωτοδικείο Αθηνών ρίχνει η επιστολή-μανιφέστο που άφησε πίσω του ο 89χρονος δράστης.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος τραυμάτισε συνολικά πέντε άτομα με τη χρήση καραμπίνας, περιγράφει με μελανά χρώματα τη μακροχρόνια δικαστική και διοικητική του διαμάχη με το ελληνικό κράτος για την έκδοση της σύνταξής του.

Το περιεχόμενο της επιστολής

Στο κείμενο που απέστειλε προς τα μέσα ενημέρωσης, ο Π.Κ. παραθέτει το ιστορικό της επαγγελματικής του πορείας ως μετανάστης σε Γερμανία και ΗΠΑ, τονίζοντας την αντίθεση ανάμεσα στην ταχύτητα ανταπόκρισης των ξένων φορέων και την «οδύσσεια» που βίωσε στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959. Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες.

Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη. Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Αυτός είναι ο 89χρονος δράστης

Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια».

Ο 89χρονος εξαπολύει βαριές κατηγορίες κατά των υπαλλήλων, κάνοντας λόγο για προσβολές και μεθόδους σαμποτάζ:

«Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο» που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ.

Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη».

Η επιστολή καταλήγει με μια ανατριχιαστική προειδοποίηση, παρομοιάζοντας τον εαυτό του με ζώο που εξαγριώθηκε από την κακομεταχείριση:

«ΥΓ Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια – πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου. Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί. Ο λυσσασμένος, Π.Κ.»

Το «πλάνο» και οι κινήσεις πριν την επίθεση

Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι ο 89χρονος είχε σχεδιάσει τις επιθέσεις του με κάθε λεπτομέρεια.

Ενδεικτικό της πρόθεσής του είναι το μήνυμα που αναγράφεται εξωτερικά στον φάκελο που εγκατέλειψε στη Λουκάρεως. «25-4-2026. Θα διαβάσετε στις εφημερίδες, τον παχουλό φάκελο με άνω 150 Documents, Αύριο».

Επίσης, μία ημέρα πριν το συμβάν, φέρεται να προανήγγειλε τις πράξεις του σε οδηγό ταξί λέγοντάς του: «Θα δείτε αύριο τι θα κάνω».

Τα αίτια της απόρριψης και η κατάσταση της υγείας του

Σύμφωνα με πηγές του ΕΦΚΑ, η αίτηση του 89χρονου για αναγνώριση ελληνικών ενσήμων απορρίφθηκε το 2015, καθώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, απόφαση που επικυρώθηκε και δικαστικά το 2017. Ο ίδιος λάμβανε ήδη συντάξεις από το εξωτερικό, γεγονός που τον καθιστούσε μη δικαιούχο για το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ.

Η ανιψιά του, η οποία τον φιλοξενούσε και ενημέρωσε τις Αρχές για την ταυτότητά του, ανέφερε πως ο θείος της είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Οι πέντε τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στον «Ερυθρό Σταυρό», φέροντας ελαφρά τραύματα από τη διασπορά των σκαγιών.

Είχε κλείσει ραδιοταξί για να τον μεταφέρει στα σημεία των επιθέσεων

Σε μια προσχεδιασμένη επιχείρηση φαίνεται πως προχώρησε ο 89χρονος δράστης που προκάλεσε πανικό με τη χρήση κυνηγετικής καραμπίνας, αρχικά σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και ακολούθως στο κτίριο του Πρωτοδικείου.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που εξασφάλισε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, ο ηλικιωμένος είχε φροντίσει από το προηγούμενο απόγευμα να οργανώσει τις μετακινήσεις του. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ο 89χρονος επισκέφθηκε μίνι μάρκετ της περιοχής του, ισχυριζόμενος στην υπάλληλο του ταμείου πως η τηλεφωνική του συσκευή είχε βλάβη.

Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο του καταστήματος, κάλεσε και έκλεισε προγραμματισμένο ραντεβού με ταξί για την επόμενη ημέρα. Πρόκειται για το ίδιο όχημα με το οποίο μετακινήθηκε σήμερα προς τα σημεία των επιθέσεων, γεγονός που καταδεικνύει πως δεν έδρασε εν θερμώ, αλλά βάσει συγκεκριμένου πλάνου.

«Ο δράστης φέρεται να μεθόδευσε την κλήση του ταξί από ξένο τηλέφωνο, διασφαλίζοντας την έγκαιρη άφιξή του στους στόχους που είχε επιλέξει».

Οι αρχές εξετάζουν πλέον τη διαδρομή και τις επαφές του δράστη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν και άλλα στάδια στον σχεδιασμό του που δεν πρόλαβαν να υλοποιηθούν.

Το κενό ασφαλείας στα δικαστήρια

Η επίθεση στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ελλιπούς φύλαξης. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν στα πόδια από τα σκάγια της καραμπίνας που χρησιμοποίησε ο 89χρονος.

Το προφίλ του δράστη

Ο 89χρονος, ο οποίος στο παρελθόν εργάστηκε σε ΗΠΑ και Γερμανία, περιγράφεται ως ένας άνθρωπος με ψυχιατρικό ιστορικό (νοσηλεία το 2019) και έντονο αίσθημα αδικίας.