Κίνηση: Στο “κόκκινο” ο Κηφισός – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω καραμπόλας 6 αυτοκινήτων

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, 1 Οκτωβρίου σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Συγκεκριμένα στην κάθοδο του Κηφισού υπάρχει μποτιλιάρισμα 11 χλμ. στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω καραμπόλας έξι οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου για Ίλιον με την κίνηση λίγο πριν τις 8 να ξεκινά μετά την Κηφισιά.

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Αυξημένη είναι η κίνηση και στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Ιωνία.

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό: Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25΄-30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία ενώ οι καθυστερήσεις είναι 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.