Σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα: Φορτηγό συγκρούστηκε με τρία ΙΧ – Οκτώ τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά (φωτογραφίες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 14 Αυγούστου στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο.

Σύμφωνα με τo onprevezanews.gr, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και τρία ΙΧ, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

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Από το τροχαίο τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από τα τοπικά Μέσα, κανένας από τους τραυματίες δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του, ωστόσο όλοι βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα και σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Λόγω του σοβαρού τροχαίου, η κυκλοφορία στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης, στο ρεύμα από την Πρέβεζα προς το Άκτιο, έχει διακοπεί προσωρινά, με τους οδηγούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι στην κίνηση.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις Αρχές.

Πώς έγινε το τροχαίο

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Το τροχαίο σημειώθηκε ενώ η κυκλοφορία προς τη σήραγγα είχε διακοπεί προσωρινά εξαιτίας μηχανικής βλάβης που είχε παρουσιάσει άλλο όχημα στο εσωτερικό της. Λόγω της διακοπής, Ι.Χ. αυτοκίνητα είχαν ακινητοποιηθεί στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης, περιμένοντας να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, διερχόμενη νταλίκα δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πρώτο από τα οχήματα που βρίσκονταν σε αναμονή.

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Ακολούθησε αλυσιδωτή σύγκρουση, στην οποία ενεπλάκησαν συνολικά η νταλίκα και τρία επιβατικά αυτοκίνητα. Από τα Ι.Χ., το ένα έφερε ρουμανικές πινακίδες, το δεύτερο ιταλικές και το τρίτο ελληνικές, ενώ Έλληνας είναι ο οδηγός του φορτηγού. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν μεγάλη, με τα επιβατικά αυτοκίνητα να υφίστανται πολύ σοβαρές υλικές ζημιές και συντρίμμια να διασκορπίζονται στο οδόστρωμα.



