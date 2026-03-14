Σοβαρό τροχαίο στην Κυψέλη: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο, εγκλωβίστηκε ηλικιωμένος
Συναγερμός στις Αρχές
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 14/3 όταν αναποδογύρισε όχημα στην Κυψέλη.
Μάλιστα, εγκλωβίστηκε σε αυτό ένας ηλικιωμένος, ο οποίος στη συνέχεια απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στο σημείο, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός ηλικιωμένου από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στον δήμο Αθηναίων. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2026
