Σοβαρό τροχαίο στην Κυψέλη: Αναποδογύρισε αυτοκίνητο, εγκλωβίστηκε ηλικιωμένος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 14/3 όταν αναποδογύρισε όχημα στην Κυψέλη.

Μάλιστα, εγκλωβίστηκε σε αυτό ένας ηλικιωμένος, ο οποίος στη συνέχεια απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.