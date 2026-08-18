Σοκαριστικό βίντεο από τροχαίο στη Βούλα: Δικυκλιστής έπεσε πάνω σε ταξί που έκανε επικίνδυνη αναστροφή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 17 Αυγούστου στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας, με έναν 39χρονο δικυκλιστή να τραυματίζεται σοβαρά, έπειτα από αναστροφή που επιχείρησε να πραγματοποιήσει οδηγός ταξί.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας το ταξί ξεκινάει από τη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Βουλιαγμένης και επιχειρεί να κάνει αναστροφή στην πλατεία Κρήτης με αποτέλεσμα να πέσει με μεγάλη ταχύτητα η μηχανή πάνω του.

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Ο 39χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Ασκληπιείο, ενώ ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σωματική βλάβη από αμέλεια. Σύμφωνα με το Ertnews, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ήταν αρνητικό.

Τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνούν οι αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.