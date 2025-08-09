Σοβαρό τροχαίο στην Καλαμάτα – Μεσσήνης – Κατέληξε σε χαντάκι ένα ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (9/8) στο ύψος της ΒΙ.ΠΕ., καθώς συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά δύο αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Οι πυροσβέστες που έσπευσαν άμεσα στο σημείο κατάφεραν να απεγκλωβίσουν γρήγορα τους επιβαίνοντες, οι οποίοι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για προληπτικούς λόγους. Μεταξύ τους και ένα μικρό κορίτσι.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα όχημα κατέληξε σε παρακείμενο κανάλι, μέσα σε καλαμιώνες. Στο περιστατικό συνέδραμαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, εθελοντές της ομάδας ΟΑΚ Μεσσηνίας και περιπολικά της Τροχαίας.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας.