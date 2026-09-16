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ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών: Νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού

Συγκρούστηκε με σταματημένο φορτηγό που οδηγούσε 46χρονος

Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών: Νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών με έναν 36χρονο να χάσει τη ζωή του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 491,5 χλμ Νέας Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, όταν Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε με σταματημένο φορτηγό, με οδηγό 46χρονο ημεδαπό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου οδηγού.

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Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης.

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