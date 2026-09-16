Θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών: Νεκρός 36χρονος οδηγός φορτηγού
Συγκρούστηκε με σταματημένο φορτηγό που οδηγούσε 46χρονος
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών με έναν 36χρονο να χάσει τη ζωή του.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 491,5 χλμ Νέας Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, όταν Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε 36χρονος αλλοδαπός, συγκρούστηκε με σταματημένο φορτηγό, με οδηγό 46χρονο ημεδαπό, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 36χρονου οδηγού.
Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Θεσσαλονίκης.
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