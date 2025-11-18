Νέος Κόσμος: Θρίλερ με τον θάνατο του 58χρονου οδηγού – Μαρτυρίες ότι τον ξυλοκόπησαν δύο αναβάτες μηχανής πριν τρακάρει

Να φωτίσουν τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του 58χρονου οδηγού, που βρέθηκε νεκρός πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου του στον Νέο Κόσμο, προσπαθούν οι αστυνομικοί.

Το απόγευμα της Δευτέρας 17/11, στις 19:05 η αστυνομία ενημερώθηκε για τροχαίο επί της οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο, καθώς το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 58χρονος οδηγός έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Ο 58χρονος διακομίστηκε τραυματισμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είτε πριν είτε μετά το τροχαίο υπέστη ανακοπή καρδιάς, με αποτέλεσμα να καταλήξει πάνω στο άλλο όχημα.

Ωστόσο, οι γιατροί που εξέτασαν τη σορό του διαπίστωσαν χτυπήματα στο κεφάλι του, με την Αστυνομία να ερευνά πληροφορίες που αναφέρουν ότι πριν το τροχαίο είχε προηγηθεί καβγάς του 58χρονου με δύο αναβάτες μοτοσικλέτας, οι οποίοι φέρεται να τον ξυλοκόπησαν.

Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι δύο αναβάτες του δικύκλου επιτέθηκαν στον 58χρονο οδηγό του ΙΧ γιατί τους έκλεισε το δρόμο.

Οι έρευνες των αστυνομικών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δύο αυτών ατόμων είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούνται κι άλλες μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών καταστημάτων, ώστε να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν επρόκειτο για δολοφονική επίθεση.