Σοβαρό τροχαίο στη Νίκαια – Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε γωνιακή μονοκατοικία

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 4/11 στη Νίκαια όταν αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε γωνιακή μονοκατοικία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Piraeuspress.gr το αυτοκίνητο παρέκκλινε της πορείας του και καρφώθηκε στον τοίχο του σπιτιού.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν περίοικοι και περαστικοί αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός.