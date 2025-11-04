Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Νίκαια – Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε γωνιακή μονοκατοικία

Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός

DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 4/11 στη Νίκαια όταν αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε γωνιακή μονοκατοικία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Piraeuspress.gr το αυτοκίνητο παρέκκλινε της πορείας του και καρφώθηκε στον τοίχο του σπιτιού.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν περίοικοι και περαστικοί αλλά σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός.

ΕΛΛΑΔΑ

