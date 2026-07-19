Συνεδριάζει την Δευτέρα η κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ.

Αύριο, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 16:00, θα συνεδριάσει, υπό τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής κινητικότητας και αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς –σύμφωνα με πληροφορίες– θα είναι η τελευταία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πριν από τη διακοπή των εργασιών της Βουλής για το καλοκαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, να δώσει το πολιτικό στίγμα των επόμενων μηνών και να καλέσει τους βουλευτές σε ενιαία γραμμή, την ώρα που η πολιτική δραστηριότητα στις περιφέρειες της χώρας βρίσκεται ήδη σε έντονους ρυθμούς.