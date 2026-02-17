Σοβαρό τροχαίο στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου – Τραυματίστηκε ένας 84χρονος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 17/2 στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου με έναν 84χρονο να τραυματίζεται.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Neakriti.gr ένας 84χρονος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από σύγκρουση δυο μηχανών, ενώ ο νεαρός οδηγός του άλλου οχήματος δεν χτύπησε.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα και ένα συμβατικό όχημα ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθεί άμεσα βοήθεια και να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του τραυματία.