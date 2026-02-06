Σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος – Κυκλοφοριακό χάος στο σημείο

Το απόγευμα της Παρασκευής (06/02) σημειώθηκε ένα σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Μαραθώνος, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Ειδικότερα, λόγω του τροχαίου έχει δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ραφήνα. Από τη συμβολή της λεωφόρου Μαραθώνος με την Αγίου Δημητρίου έως και την οδό Ανατολής τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Στο σημείο του ατυχήματος σπεύδουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς επίσης και αστυνομική δύναμη.