Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Νικόλαο με ΙΧ που έπεσε σε τοίχο – Τρεις τραυματίες (εικόνες)

Δύο από τους τρεις νεαρούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Νικόλαο με ΙΧ που έπεσε σε τοίχο – Τρεις τραυματίες (εικόνες)
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (5/2) στον Άγιο Νικόλαο όταν αυτοκίνητο με τρεις νεαρούς έπεσε πάνω σε τοιχίο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο όχημα βρίσκονταν τρεις νεαροί όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, το όχημα βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε τοίχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τρεις επιβαίνοντες, φέρουν ελαφρά τραύματα

Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ ο τρίτος στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με θλαστικά τραύματα και ραγισμένη λεκάνη.

Δείτε εικόνες:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ