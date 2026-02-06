Σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Νικόλαο με ΙΧ που έπεσε σε τοίχο – Τρεις τραυματίες (εικόνες)

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (5/2) στον Άγιο Νικόλαο όταν αυτοκίνητο με τρεις νεαρούς έπεσε πάνω σε τοιχίο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο όχημα βρίσκονταν τρεις νεαροί όταν, υπό άγνωστες συνθήκες, το όχημα βγήκε εκτός πορείας και προσέκρουσε σε τοίχο.

Οι τρεις επιβαίνοντες, φέρουν ελαφρά τραύματα.

Δύο από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ ο τρίτος στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με θλαστικά τραύματα και ραγισμένη λεκάνη.

