Σοβαρό επεισόδιο στο Χαλάνδρι: 55χρονος επιτέθηκε στην αδελφή του και την τραυμάτισε στο μάτι
Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ
Ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 27/1 στο Χαλάνδρι ανάμεσα σε δύο αδέλφια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο 55χρονος επιτέθηκε στην 49χρονη αδερφή του μέσα στο σπίτι τους και την τραυμάτισε στο μάτι.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ ο δράστης, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.
Ο 55χρονος οδηγήθηκε στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής που έχει γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας, ενώ έως τώρα δεν προκύπτουν αναφορές προηγούμενων επεισοδίων ανάμεσά τους.
