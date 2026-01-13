Πύργος: Άνδρας τραυμάτισε τη γυναίκα του με μαχαίρι και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Ένας 50χρονος άνδρας σε έξαλλη κατάσταση, το πρωί της Τρίτης (13/01) στον Πύργο Ηλείας, μαχαίρωσε στον λαιμό την γυναίκα του, η οποία για να σωθεί, κλειδώθηκε στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον άνδρα με ένα μαχαίρι στο χέρι του να απειλεί να βάλει τέλος στη ζωή του. Το σοκαριστικό συμβάν στον Πύργο κράτησε για 45 λεπτά!

Σύμφωνα με όσα γράφει το Patrisnews.gr, όλα ξεκίνησαν με έναν καυγά του ζευγαριού, ο οποίος πήρε ακραία τροπή. Έπειτα από διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς, ο άνδρας πείστηκε να αφήσει το μαχαίρι. Τότε εκείνοι τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο τμήμα.

Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας οδηγήθηκε ο 50χρονος, όπου ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία. Ο άνδρας ζήτησε και έλαβε προθεσμία ώστε να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, κρατιέται στη ΔΑ Ηλείας.