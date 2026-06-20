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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Ροδόπη – Καίει στην Παλαιά Κρωβύλη, σηκώθηκαν πέντε αεροσκάφη

Δεν απειλούνται σπίτια

Φωτιά στη Ροδόπη – Καίει στην Παλαιά Κρωβύλη, σηκώθηκαν πέντε αεροσκάφη
ΦΩΤΟ: Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης (facebook)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:59

Φωτιά ξέσπασε στις 11:30 το πρωί του Σαββάτου 20 Ιουνίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, στη Ροδόπη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Ροδόπη κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και πέντε αεροσκάφη.

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Οι άνεμοι είναι ισχυροί στο σημείο αλλά δεν απειλούνται σπίτια, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να την περιορίσουν.

Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

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