Φωτιά στη Ροδόπη – Καίει στην Παλαιά Κρωβύλη, σηκώθηκαν πέντε αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε στις 11:30 το πρωί του Σαββάτου 20 Ιουνίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, στη Ροδόπη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Ροδόπη κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και πέντε αεροσκάφη.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, #Ροδόπη.

Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026

Οι άνεμοι είναι ισχυροί στο σημείο αλλά δεν απειλούνται σπίτια, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να την περιορίσουν.

Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.