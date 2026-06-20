Φωτιά στη Ροδόπη – Καίει στην Παλαιά Κρωβύλη, σηκώθηκαν πέντε αεροσκάφη
Δεν απειλούνται σπίτια
Φωτιά ξέσπασε στις 11:30 το πρωί του Σαββάτου 20 Ιουνίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, στη Ροδόπη.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Ροδόπη κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και πέντε αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κρωβύλη, στον δήμο Μαρωνείας – Σαπών, #Ροδόπη.
Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 Α/Φ.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2026
Οι άνεμοι είναι ισχυροί στο σημείο αλλά δεν απειλούνται σπίτια, με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να την περιορίσουν.
Συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
πηγή στην Google
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