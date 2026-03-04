Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Σοκαριστικό περιστατικό στην Κομοτηνή: Σκύλος βρέθηκε κρεμασμένος από δέντρο

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε ένας πολίτης

DEBATER NEWSROOM

Ένας πολίτης στην Κομοτηνή βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, καθώς από μακριά εντόπισε έναν σκύλο κρεμασμένο από δέντρο.

Σύμφωνα με το xronos.gr, ο πολίτης άμεσα έσπευσε κοντά στο σημείο και διαπίστωσε ότι ήταν ήδη νεκρό το σκυλί. Στη συνέχεια ενημέρωσε τη φιλοζωική, η οποία επικοινώνησε με τον Δήμο ώστε να ταυτοποιηθεί το ζώο και να γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες περισυλλογής και ταφής.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, το σκυλί βρέθηκε νεκρό σε οικόπεδο μεταξύ Κομοτηνής και Κοσμίου, πριν από τη γέφυρα του Κοσμίου, κοντά στον παράλληλο δρόμο της Εγνατίας Οδού.

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν πρόκειται για αδέσποτο ή δεσποζόμενο ζώο, ενώ σημειώνεται ότι έχει ενημερωθεί η ΕΛΑΣ για το περιστατικό.

