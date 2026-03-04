Σοκαριστικό περιστατικό στην Κομοτηνή: Σκύλος βρέθηκε κρεμασμένος από δέντρο

Ένας πολίτης στην Κομοτηνή βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, καθώς από μακριά εντόπισε έναν σκύλο κρεμασμένο από δέντρο.

Σύμφωνα με το xronos.gr, ο πολίτης άμεσα έσπευσε κοντά στο σημείο και διαπίστωσε ότι ήταν ήδη νεκρό το σκυλί. Στη συνέχεια ενημέρωσε τη φιλοζωική, η οποία επικοινώνησε με τον Δήμο ώστε να ταυτοποιηθεί το ζώο και να γίνουν οι κατάλληλες διαδικασίες περισυλλογής και ταφής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, το σκυλί βρέθηκε νεκρό σε οικόπεδο μεταξύ Κομοτηνής και Κοσμίου, πριν από τη γέφυρα του Κοσμίου, κοντά στον παράλληλο δρόμο της Εγνατίας Οδού.

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν πρόκειται για αδέσποτο ή δεσποζόμενο ζώο, ενώ σημειώνεται ότι έχει ενημερωθεί η ΕΛΑΣ για το περιστατικό.