Κομοτηνή: 43χρονη επιτέθηκε με υδροχλωρικό οξύ σε υπάλληλο καταστήματος που την έπιασε επ’ αυτοφώρω να κλέβει

Επίθεση με υδροχλωρικό οξύ δέχθηκε μία νεαρή υπάλληλος καταστήματος στην Κομοτηνή από 43χρονη γυναίκα, η οποία επιχείρησε να αφαιρέσει εμπορεύματα από το κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (10.02), σε κατάστημα ρούχων και αξεσουάρ στην οδό Ερμού. Σύμφωνα με το xronos.gr, η 43χρονη εισήλθε στο κατάστημα και προσπάθησε να κλέψει κοσμήματα. Η νεαρή υπάλληλος αντιλήφθηκε την πράξη και επιχείρησε να την ακινητοποιήσει.

Τότε, η δράστις φέρεται να έβγαλε από την τσάντα της μπουκάλι με υδροχλωρικό οξύ και να το εκτόξευσε στο πρόσωπο της 25χρονης. Παρά την επίθεση, δεν κατάφερε να διαφύγει, καθώς συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή της δύο δισκία ηρεμιστικών, ένα μπουκάλι με υδροχλωρικό οξύ, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι με λάμα 5,5 εκατοστών, καθώς και τα κοσμήματα που είχε αφαιρέσει.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Η 25χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Σε βάρος της 43χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη την 10-2-2025 το πρωί στην Κομοτηνή, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, μία ημεδαπή σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών.

Αναλυτικότερα, χθες το πρωί στην Κομοτηνή, η συλληφθείσα εισήλθε σε κατάστημα της περιοχής αφαιρώντας από εσωτερικό του διάφορα κοσμήματα, πλην όμως έγινε αντιληπτή από την υπάλληλο και στην προσπάθεια της να την ακινητοποιήσει, η δράστιδα έκανε χρήση υδροχλωρικού οξέος στο πρόσωπο της παθούσας.

Άμεσα οι παραπάνω αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν την δράστιδα στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- ναρκωτικά δισκία, ένα -1- δοχείο υδροχλωρικού οξέος και -1- αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Τα αφαιρεθέντα κοσμήματα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Η υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής και αποχώρησε έπειτα από την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής».