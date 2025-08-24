Σοκ στο Ζεφύρι: Επίθεση σε οδηγό – Ξυλοκοπήθηκε και κάηκε το αυτοκίνητό του

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 24 Αυγούστου 2025 στο Ζεφύρι, όταν ένας άνδρας έγινε στόχος ένοπλης βεντέτας μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά. Οι δράστες φέρεται να έκλεισαν τον δρόμο στο αυτοκίνητο του θύματος και, αφού κατέβασαν τους τέσσερις επιβαίνοντες, τον ξυλοκόπησαν ανηλεώς. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, οι δράστες πυρπόλησαν το όχημά του, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει γίνει τουλάχιστον μία σύλληψη. Το περιστατικό αποδίδεται σε μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ των δύο οικογενειών.