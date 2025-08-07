Ασπρόπυργος: Άγρια συμπλοκή με πυροβολισμούς ανάμεσα σε Ρομά και ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση (φωτογραφία)

Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών Ρομά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 4 Αυγούστου στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επεισόδιο σημειώθηκε στον καταυλισμό «Νέα Ζωή», όταν τέσσερα άτομα Ρομά, που βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο, καταδίωξαν όχημα στο οποίο επέβαιναν νεαροί ομογενείς. Ακολούθησε έντονος καυγάς μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι ομογενείς, αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, που φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών, με τους Ρομά να τους ακολουθούν και να ανοίγουν πυρ προς το κτίριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες φώναζαν τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να βγουν έξω από το κτήριο.

Από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο των ομογενών όσο και στο κτίριο της επιχείρησης.