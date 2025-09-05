Υπόθεση Μουρτζούκου: Από ασφυξία και ο θάνατος του Παναγιωτάκη – Στο Ανθρωποκτονιών το πόρισμα “φωτιά” της τριμελούς επιτροπής

Στα χέρια του τμήματος Ανθρωποκτονιών βρίσκεται πλέον το πόρισμα της Τριμελούς Επιτροπής που αφορά την αιτία θανάτου του μικρού Παναγιώτη στην Αμαλιάδα, ο οποίος πέθανε στις 5 Αυγούστου 2024.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το νέο ιατροδικαστικό πόρισμα μιλά ξεκάθαρα για εγκληματική ενέργεια. Οι ιατροδικαστές Νίκος Καρακούκης, Νικόλαος Καλόγριας και Ελένη Καλύβα αποκλείουν τα παθολογικά αίτια καθώς και τη δηλητηρίαση του παιδιού και καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η «ασφυξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου του Παναγιώτη».

Συγκεκριμένα, το πόρισμα αναφέρει:

«Η Ιογενής λοίμωξη αναπνευστικού και γαστρεντερικού ως αιτία θανάτου του βρέφους Παναγιώτη (…)ουδόλως επιβεβαιώνεται. Με δεδομένο ότι από τον λοιπό νεκροψιακό και νεκροτομικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα που να στοιχειοθετούν παθολογική αίτια θανάτου, ο παθολογικός μηχανισμός θανάτου του βρέφους ουδόλως επιβεβαιώνεται. Επίσης έχει αποκλειστεί τόσο η δηλητηρίαση, με βάση την τοξικολογική έκθεση που μας ετεθεί υπόψιν, όσο και ο θάνατος από μηχανικά, ηλεκτρικά και λοιπά αιτία, σύμφωνα με τα νεκροψίακά και νεκροτομικά ευρήματα που μας ετέθησαν υπόψη….

Ως εκτούτου με βάση όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα δεν επιβεβαιώθηκε ουδεμία παθολογική αίτια θανάτου και η ασφυξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου του Παναγιώτη (…)».

Το εν λόγω πόρισμα πυροδοτεί νέες, ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, καθώς την ώρα που πέθανε το 15 μηνών βρέφος στο σπίτι ήταν μόνο η ίδια και η μητέρα του, όπως έχουν συνομολογήσει και οι δύο.

Βασική ύποπτη για τις Αρχές είναι η 25χρονη, που ομολόγησε τις δολοφονίες τεσσάρων βρεφών, όχι όμως και του μικρού Παναγιωτάκη και πλέον αναμένονται με ενδιαφέρον οι εξελίξεις.