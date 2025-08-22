Σκηνές φρίκης στον Βόλο: “Είδα τον μπαμπά να την καρφώνει με μαχαίρι” – Ποια ήταν η 36χρονη μητέρα 4 παιδιών

Ταινία τρόμου θύμιζαν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν το πρωί στον Βόλο επί της οδού Κωνσταντά, όπου ο 40χρονος αλβανικής καταγωγής δολοφόνησε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Η άτυχη 36χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, όπως αναφέρει το gegonota.news, έπεσε νεκρή από μαχαιριές που δέχθηκε στον λαιμό και την πλάτη από τον σύζυγό της, ο οποίος είναι οικοδόμος στο επάγγελμα και μετά το έγκλημα έσπευσε να εξαφανιστεί.

Το πιο σοκαριστικό είναι ότι μάρτυρες της τραγωδίας έγιναν τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας από 5 έως 18 ετών.

Η μεγαλύτερη κόρη ανέφερε ότι οι γονείς της είχαν συχνούς καβγάδες. Σήμερα το πρωί, ενώ όλη η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι, ξέσπασε ένας ακόμη καβγάς, ο 40χρονος άρπαξε ένα μαχαίρι και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας.

“Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε“, είπε στα gegonota.news η 16χρονη κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ωστόσο ότι ο 40χρονος ζήλευε τη μητέρα της και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

Η είσοδος της πολυκατοικίας / thenewspaper.gr

“Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι”, φέρεται να ψέλλισε ένα από τα παιδιά, σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ουρλιάζοντας στο ΕΚΑΒ για βοήθεια. Πηγή φωτογραφίας: thenewspaper.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον, ενώ η οικογένεια δέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER είναι χρήστης ναρκωτικών και τον Ιούνιο είχε κάνει απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το taxydromos.gr, το ζευγάρι είχε μετακομίσει στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου της πολυκατοικίας της οδού Κωνσταντά 18, λιγότερο από έναν χρόνο πριν.

Όπως λένε γείτονες της οικογένειας, η 36χρονη ήταν μία γυναίκα ήσυχη, εργατική, που εργαζόταν σε εργοστάσιο και δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα.

Ήταν αφοσιωμένη στην ανατροφή των τεσσάρων παιδιών που απέκτησε μαζί με τον δράστη και συγχρόνως πάλευε για το μεροκάματο.

Όπως λένε, για τον σύζυγο, απλώς τον έβλεπαν να κυκλοφορεί στη γειτονιά, ενώ δεν είχε αναπτύξει σχέσεις με περιοίκους.

Πάντως και οι γείτονες επιβεβαιώνουν πως οι καβγάδες ανάμεσα στο ανδρόγυνο ήταν συχνοί και έντονοι, ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα επακολουθούσε.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συζυγοκτόνου είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη φρικτή δολοφονία.