Σκηνές… αστυνομικής ταινίας στο λιμάνι του Ηρακλείου – Συνελήφθη ζευγάρι για 14 διαρρήξεις με λεία άνω των 60.000 ευρώ (Βίντεο)

Σκηνές που παραπέμπουν σε αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης (29.01) στο λιμάνι του Ηρακλείου, όταν άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων του Λιμενικού ακινητοποίησαν και συνέλαβαν ένα ζευγάρι που κατηγορείται για σειρά διαρρήξεων σε σπίτια.

Σύμφωνα με το patris.gr, το ζευγάρι είχε διαπράξει περισσότερες από 14 διαρρήξεις σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, αφαιρώντας χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και ρολόγια Rolex, με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.

Οι άνδρες του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, εντοπίζοντας τους δράστες, έστησαν επιχείρηση στο λιμάνι, καθώς οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν με πλοίο για τον Πειραιά.

Στην επιχείρηση, οι λιμενικοί έκλεισαν τον δρόμο σε επιβατικό όχημα, ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο με παρατεταμένα τα όπλα και συνέλαβαν πρώτα τον 49χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, και στη συνέχεια τη 41χρονη σύντροφό του, που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού.

Το ζευγάρι είχε φτάσει στο λιμάνι με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και επιχείρησε να επιβιβαστεί σε πλοίο της γραμμής, ωστόσο η άμεση επέμβαση των λιμενικών απέτρεψε τη διαφυγή τους.