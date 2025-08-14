Σκιάθος: Χειροπέδες σε πατέρα μετά από καταγγελία για κακοποίηση ανηλίκου

Ένας άνδρας συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης (13/08) στη Σκιάθο, έπειτα από καταγγελία που έκανε η εν διαστάσει σύζυγός του ότι ο 7χρονος γιος τους επέστρεψε στο σπίτι με μώλωπες στο σώμα του.

Η μητέρα του 7χρονου παρατήρησε ότι ο ανήλικος είχε εκτεταμένα σημάδια αφού επέστρεψε από βόλτα με τον πατέρα του. Έτσι άμεσα μίλησε στην Αστυνομία, αναφέροντας ότι έχει υποψίες ότι ο πρώην σύζυγος της άσκησε βία στο παιδί.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί εξετάζουν και το ενδεχόμενο οι μώλωπες να προέρχονται από τη θαλάσσια δραστηριότητα στην οποία φέρεται να συμμετείχε ο 7χρονος.

Ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ο συνήγορος του πατέρα ζήτησε να ακυρωθεί η κατάθεση του παιδιού, επικαλούμενος ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες. Το δικαστήριο δέχθηκε το αίτημα και κάλεσε τον συνήγορο να καταθέσει ερωτήσεις που μαζί με εκείνες του δικαστηρίου, θα αξιολογηθούν από παιδοψυχολόγο και μετά θα εξεταστεί ξανά ο ανήλικος στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας.