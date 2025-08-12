Θεσσαλονίκη – βιασμός 10χρονης: “Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη” λέει ο Μπαλάσκας για την μητέρα της

Στην φυλακή οδηγήθηκαν η 25χρονη μάνα και ο 37χρονος σύντροφος της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας στην Θεσσαλονίκη.

Οι δύο τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για σκευωρία από την μητέρα της 24χρονης. Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοικογενειακή σωματική βλάβη.

Στην πολύωρη απολογία της, η νεαρή γυναίκα είπε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι ήταν μεθυσμένη, όταν κατήγγειλε τον σύντροφό της και είπε ψέματα. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η μητέρα της την ώθησε γιατί ήθελε να διώξει από κοντά της τον 37χρονο. Από την πλευρά του, ο σύντροφός της αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες και υποστήριξε τα λεγόμενα της 24χρονης για την μητέρα της.

Το κουβάρι της εφιαλτικής υπόθεσης ξετυλίχθηκε όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της. Η 10χρονη επιβεβαίωσε στην αστυνομία τα καταγγελλόμενα, αλλά ανέφερε ότι κατά την τέλεση των πράξεων, η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν.

«Κανένας από τους δύο δεν έπεισε με τα λεγόμενά τους», ανέφερε μιλώντας στο Mega ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Όπως είπε, η 24χρονη «πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη», καθώς μετά την καταγγελία που έκανε για ενδοοικογενειακή βία βρέθηκε η ίδια αντιμέτωπη με τις κατηγορίες μετά την αποκάλυψη της κόρης της ότι ήταν εκείνη που την κρατούσε την ανήλικη κόρη της για να προχωρά στις ανίερες πράξεις σε βάρος της ο σύντροφός της.

Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι περιγραφές της 11χρονης

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στην επιφάνεια από την 10χρονη από την Θεσσαλονίκη που βιαζόταν από τον σύντροφο της μητέρας της.

«Εκείνος ήταν που πρώτα με χτυπούσε και μετά μου έκανε πράγματα φρικτά. Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει. Πονούσε όλο μου το σώμα. Φώναζα, πάλευα, αλλά τον βοηθούσε η μητέρα μου, που μου κρατούσε σφιχτά τα χέρια για να μην μπορώ να κουνηθώ και να αντισταθώ…».

Τα παραπάνω ανέφερε σε αστυνομικούς και παιδοψυχολόγους το 10χρονο κορίτσι για τις εφιαλτικές στιγμές που βίωνε στα χέρια της μητέρας της και του συντρόφου της.

«Με χτυπούσαν και οι δύο για να σταματήσω να αντιστέκομαι. Φώναζα βοήθεια, αλλά δεν υπήρχε κανείς να με βοηθήσει. Όλο αυτό έγινε πολλές φορές, δεν σταματούσαν, δεν ήξερα τι να κάνω. Εκείνος χτυπούσε και τη μάνα μου, πολλές φορές…», ανέφερε η μικρή στους αστυνομικούς.

Ο 37χρονος και η 24χρονη συνελήφθησαν και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας συνελήφθη στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα, κατά την προσπάθειά του να φύγει από τη χώρα.

Η εισαγγελέας είχε ασκήσει σε βάρος του ζευγαριού ποινική δίωξη -κατά περίπτωση- για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που δεν έχει κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας του, κατάχρηση ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.