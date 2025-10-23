Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιδοτήσεις εκατ. ευρώ με… σερβιτόρους, DJ και ανύπαρκτα χωράφια – Πώς στήθηκε η φάμπρικα

Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγούνται σήμερα οι 37 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας χρήματα υπό μορφήν αγροτικών επιδοτήσεων.

Στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης ολοκληρώθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης οι καταθέσεις των 34 από τους 37 και αμέσως άρχισε η μεταγωγή τους στην Αθήνα.

Η δράση της σπείρας ήρθε στο φως από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και οι 37 συλλήψεις έγιναν σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη, ενώ πέντε άτομα κατάφεραν να διαφύγουν.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 125 κατηγορούμενοι, οι οποίοι έλαβαν επιδοτήσεις στο διάστημα 2018 – 2024 που ερευνήθηκε, με τους 42 να θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι 80 από όσους βρίσκονται στη δικογραφία δεν είχαν ενεργό ρόλο στη δράση του εγκληματικού δικτύου και ως εκ τούτου δεν συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται ύστερα από προκαταρκτική εξέταση που ανέθεσε προ μηνών η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPΟ) στην Ελληνική Αστυνομία.

Σε αυτό το διάστημα, η ΕΛΑΣ εκτιμά ότι το κύκλωμα κατάφερε να εισπράξει παράνομα υπό τη μορφή αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ποσό που αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ. Από τα χρήματα αυτά, τα «αχρεωστήτως καταβληθέντα» εκτιμάται πως υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται να αγγίξουν τα 10 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τις επιδοτήσεις έλαβαν άνθρωποι που δεν ήταν αγρότες και δεν είχαν καν χωράφια. Αντιθέτως, ήταν σερβιτόροι, μάγειρες, υπάλληλοι ξενοδοχείου, οδηγοί, ανειδίκευτοι εργάτες, ηλεκτρολόγος μηχανικός, φυσικοθεραπευτής, πωλητές, ιδιοκτήτες καταστημάτων, ακόμα και DJ.

Σύμφωνα με τις έως πληροφορίες, αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα είχαν δύο άτομα, ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά και ένας 36χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Καθημερινή”, ο πρώτος φέρεται να είχε υπό τον έλεγχό του Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) με έδρα τα Γιαννιτσά, ενώ ο δεύτερος συνεργαζόταν με την ιδιότητα του εξωτερικού συνεργάτη με περισσότερα του ενός ΚΥΔ στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τα συγκεκριμένα δύο πρόσωπα συγκέντρωναν δηλώσεις ΟΣΔΕ, τις οποίες στη συνέχεια κατέθεσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε μέσω ΚΥΔ είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του οργανισμού.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αιτήσεις συντάσσονταν επ’ ονόματι ατόμων που ουδεμία σχέση και γνώση είχαν με την υπόθεση, αλλά οι επιτήδειοι χρησιμοποιούσαν τους ΑΦΜ τους δίχως οι ίδιοι να το γνωρίζουν.

Σε άλλες περιπτώσεις οι αιτούντες συμμετείχαν εν γνώσει τους στην εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα αρχηγικά μέλη να εισπράττουν ως αμοιβή για τη διαμεσολάβησή τους ποσοστό επί της εκταμιευθείσας επιδότησης.

Προϋπόθεση για τα παραπάνω, αναφέρει το δημοσίευμα, ήταν οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος να είχαν πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα, τις πληροφορίες που αφορούσαν το πού υπήρχαν διαθέσιμες εκτάσεις που μπορούσαν να δηλωθούν ως ιδιωτικά βοσκοτόπια και πού όχι. Πρόσβαση στους σχετικούς χάρτες μπορούσαν να έχουν είτε μέσω των ΚΥΔ είτε μέσω συνδέσμων τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσον αφορά στον 38χρονο από τα Γιαννιτσά, η δράση του ήταν γνωστή στην τοπική κοινωνία. Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για απάτη εις βάρος του οργανισμού, καθώς φέρεται να είχε εισπράξει επιδότηση για έκταση που είχε δηλώσει ψευδώς ότι του ανήκε υποβάλλοντας πλαστή δήλωση Ε9.

Το 2024, όπως σημειώνει η “Καθημερινή”, η υπόθεσή του οδηγήθηκε στο ακροατήριο, με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο επιβάλλοντάς του χρηματική ποινή. Στενό συγγενικό του πρόσωπο συμμετέχει στο Εποπτικό Συμβούλιο Αγροτικών Συνεταιρισμών της περιοχής, κάτι που ο ίδιος ο 38χρονος φέρεται να επικαλείτο ή να χρησιμοποιούσε για να «ψαρεύει» πελάτες.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους – συλληφθέντες είναι και ο πατέρας του 38χρονου στα Γιαννιτσά και η σύζυγός του. Ο 38χρονος κατέθετε χρήματα από αυτά που παρανόμως εισέπραττε σε λογαριασμούς τους.

Σχετικά με τον 36χρονο από τη Μεσαρά Ηρακλείου, αυτός εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης συνολικά τεσσάρων ΚΥΔ της περιοχής.

Δήλωνε ιδιοκτήτης μελετητικού – γεωπονικού γραφείου και με αυτή του την ιδιότητα συγκέντρωνε δηλώσεις ΟΣΔΕ, τις οποίες υπέβαλε στον οργανισμό μέσω των συνεργαζόμενων ΚΥΔ. Σημειώνεται πως το ένα από αυτά τα ΚΥΔ ανήκει σε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που απασχόλησε πρόσφατα τη δημοσιότητα με αφορμή την υποβολή μέσω του συγκεκριμένου ΚΥΔ αίτησης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για επιδότηση δήθεν βοσκοτοπικής έκτασης που όμως βρισκόταν στην περιοχή της λίμνης Κάρλα.

Οπως διευκρίνισε στην «Κ», το ΚΥΔ ιδιοκτησίας του είχε διακόψει εδώ και περίπου μία διετία τη συνεργασία με τον 36χρονο, ενώ απαντώντας σε διευκρινιστική ερώτηση της «Κ» δήλωσε ότι ο 36χρονος ήταν αυτός που είχε φέρει στο γραφείο του την πλαστή αίτηση ΟΣΔΕ για τα βοσκοτόπια στην Κάρλα.