Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα στοιχεία για το κύκλωμα που θησαύρισε με τις παράνομες επιδοτήσεις – Πώς έστησαν το μεγάλο “κόλπο”

Χειροπέδες σε 37 άτομα πέρασε το ελληνικό FBI, κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, στο πλαίσιο εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Η μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Έδεσσα, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία για την υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 100 άτομα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, το κύκλωμα των απατεώνων δρούσε επί τέσσερα χρόνια (2018-2022), με τους εμπλεκόμενους να έχουν λάβει εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 5 εκατ. ελήφθησαν παρανόμως. Βέβαια, το πραγματικό ύψος των παράνομων κερδών μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και αρκετά άτομα που δεν ήταν καν αγρότες, με τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις να αφορούν σε σερβιτόρους και Djs.

“Εγκέφαλοι” της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να ήταν ένας 36χρονος και ένας 38χρονος, που συνελήφθησαν σε Κρήτη και Γιαννιτσά.

Ο πρώτος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών ενώ ο 38χρονος, που δηλώνει αγρότης, φέρεται να έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν για να λάβουν επιδοτήσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έμπαιναν στο σύστημα και να έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Έπειτα, το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έπαιρναν την επιδότηση ή δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει, και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα, στα οποία κατέληγε η επιδότηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμπλεκόμενοι στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν περιλαμβάνονται στους 1.036 ΑΦΜ που είχαν εντοπιστεί να έχουν εισπράξει παράνομα 22,7 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 37 συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται από την Οικονομική Αστυνομία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ δεν αποκλείεται το αμέσως επόμενο διάστημα να υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις.