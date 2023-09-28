Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στο Μαντούδι Εύβοιας

Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το απόγευμα της Πέμπτης στο Μαντούδι Εύβοιας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 4 Χλμ. Βόρεια Βορειοανατολικά του Μαντουδίου Εύβοιας.

Παράλληλα το εστιακό βάθος είναι τα 5 χιλιόμετρα.

