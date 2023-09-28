Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στο Μαντούδι Εύβοιας
Αναστάτωση στους κατοίκους
Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε όπως αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το απόγευμα της Πέμπτης στο Μαντούδι Εύβοιας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 4 Χλμ. Βόρεια Βορειοανατολικά του Μαντουδίου Εύβοιας.
Παράλληλα το εστιακό βάθος είναι τα 5 χιλιόμετρα.
Καιρός: Έντονα φαινόμενα σήμερα σε αυτές τις περιοχές – Η αναλυτική πρόγνωση
Δραματικές ώρες σε Βόλο και Καρδίτσα – Μπαράζ μηνυμάτων του 112 – Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας (pics&vid)
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις