Σύμη: Τα 4 σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για την εξαφάνιση του παρουσιαστή του BBC Dr Michael Mosley

Μεγαλώνει η αγωνία για την κατάσταση της υγείας του δημοσιογράφου του BBC Dr Michael Mosley ο οποίος αγνοείται από την Τετάρτη 5/6 στην Σύμη.

Συγκεκριμένα οι Αρχές χτενίζουν το νησί και τα μέρη που μπορεί να πέρασε ο 67χρονος παρουσιαστής την Τετάρτη 5/6, ενώ στο σημείο βρίσκονται drones, ελικόπτερο και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, προσπαθώντας να συνδράμουν στον εντοπισμό του παρουσιαστή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση αναζήτησης του παρουσιαστή του BBC Dr Michael Mosley συμμετέχουν 6 πυροσβέστες και 1 όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Υποστήριξη στην επιχείρηση παρέχει η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» από τη Ρόδο, η οποία χρησιμοποιεί drone για την κάλυψη μεγάλων περιοχών και την αεροφωτογράφηση, παρέχοντας πληροφορίες και βίντεο για τον εντοπισμό του αγνοουμένου. Παράλληλα, συνδράμει και η Ελληνική Αστυνομία που συντονίζει την επιχείρηση.

Μιλώντας στην ΕΡΤ κάτοικος του νησιού ανέφερε πως είδε για τελευταία φορά τον Dr Michael Mosley τονίζοντας «14:20 φεύγω από το σπίτι μου να πάω στα δωμάτια και τον βλέπω δίπλα σε κάδους σκουπιδιών να μιλάει με κάποιον, κάπως ηλικιωμένο».

Παράλληλα όπως ανέφερε «ο άλλος που ήταν δίπλα του φορούσε ένα καρό πουκαμισάκι πολύ λεπτό» ενώ διευκρίνισε ότι πρώτα τον είδε και αφού ξεκίνησε η αναζήτησή του και δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία του αντιλήφθηκε ότι τον είχε δει.

«Πήγε στην παραλία, στον Άγιο Νικόλαο για μπάνιο, προτίμησε αντί να πάρει το βαρκάκι να περπατήσει και να κάνει τη διαδρομή που είναι περίπου 10-15 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο στο Πέδι. Από το Πέδι για να κατέβεις όμως στο γιαλό είναι άλλη μισή ώρα περίπου. Δηλαδή επέστρεψε από τον Άγιο Νικόλαο, κάποιοι τον είδαν αλλά από εκεί και πέρα χάθηκε, αγνοείται η τύχη του» δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της Σύμης Ελευθέριος Παπαδολούκας για να προσθέσει: «Από χθες το απόγευμα ψάχνουν οι τοπικές αρχές, η εθελοντική ομάδα ΕΔΟΚ και σήμερα έχει έρθει κλιμάκιο της πυροσβεστικής με σκύλο, ελικόπτερο και drone».

Πτώση, ξαφνική αδιαθεσία, δάγκωμα φιδιού, ή πνιγμός; Αυτά είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι ελληνικές Αρχές που αναζητούν τα ίχνη του 67χρονου Βρετανού παρουσιαστή του BBC, Dr Michael Mosley, στη Σύμη, ο οποίος εξαφανίστηκε την Τετάρτη 5/6 και πλέον άπαντες αγωνιούν για την κατάσταση της υγείας του.

Σημειώνεται πως η εγκληματική ενέργεια αποκλείεται προς ώρας, καθώς δεν έχουν προκύψει τέτοια στοιχεία από τις αστυνομικές έρευνες.

Ο 67χρονος παρουσιαστής του BBC Dr Michael Mosley βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με την 64χρονη σύζυγό του και από χθες το μεσημέρι αγνοούνται τα ίχνη του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, χθες το μεσημέρι ο δημοσιογράφος μαζί με τη σύζυγό του και ένα φιλικό τους ζευγάρι βρίσκονταν στην παραλία του Αγίου Νικολάου της Σύμης. Περίπου στη μία και μισή το μεσημέρι ο 67χρονος, ο οποίος δεν φέρεται να είχε θέματα με την υγεία του, αποφάσισε να επιστρέψει πεζός. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής και τα ίχνη του αγνοούνται.

Σήμερα το πρωί η σύζυγος του έκανε δήλωση εξαφάνισης του 67χρονου δημοσιογράφου στην αστυνομία και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Να τονίσουμε ότι ο Dr Michael Mosley είναι διάσημος στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς εκτός από τις εκπομπές και τα ντοκιμαντέρ, είναι αυτός που εφηύρε τη διαλειμματική νηστεία 5:2 αρκετά διαδεδομένη στη Βρετανία.

