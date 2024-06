Μεγαλώνει η αγωνία για την κατάσταση της υγείας του δημοσιογράφου του BBC Μάικλ Μόσλεϊ, ο οποίος αγνοείται με τις Αρχές στη Σύμη από την Τετάρτη 5/6 να τον αναζητούν.

Συγκεκριμένα ο 67χρονος δημοσιογράφος βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με την 64χρονη σύζυγό του και από χθες το μεσημέρι αγνοούνται τα ίχνη του και πλέον έχοντας περάσει μια μέρα από την εξαφάνιση του η αγωνία μεγαλώνει.

Πληροφορίες του DEBATER αναφέρουν πως ο 67χρονος δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, ενώ οι Αρχές ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή τα μέρη τα οποία φαίνεται να πέρασε ο Βρετανός δημοσιογράφος Μάικλ Μόσλεϊ.

«Όλο το νησί είναι ανάστατο. Έχουν βγει οι εθελοντές του νησιού και οι υπηρεσίες και ψάχνουν να τον βρουν. Οι πληροφορίες λένε ότι επέστρεψε από την παραλία, περπάτησε το μονοπάτι και έφτασε στο Πέδι, που είναι κατοικημένη περιοχή», είπε στο MEGA ο δήμαρχος Σύμη Λευτέρης Παπακαλοδούκας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, χθες το μεσημέρι ο δημοσιογράφος μαζί με τη σύζυγό του και ένα φιλικό τους ζευγάρι βρίσκονταν στην παραλία του Αγίου Νικολάου της Σύμης.

Περίπου στη μία και μισή το μεσημέρι ο 67χρονος, ο οποίος δεν φέρεται να είχε θέματα με την υγεία του, αποφάσισε να επιστρέψει πεζός. Έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής και τα ίχνη του αγνοούνται.

