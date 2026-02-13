Σήμερα η “απόβαση” αγροτών στην Αθήνα και το συλλαλητήριο με τρακτέρ στο Σύνταγμα – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

“Απόβαση” στην Αθήνα κάνουν σήμερα Παρασκευή 13/2 αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα για το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, με δεκάδες τρακτέρ να παρατάσσονται μπροστά από τη Βουλή, στο πλαίσιο συνέχισης των κινητοποιήσεών τους.

Ύστερα από το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με το Μαξίμου, την περασμένη Τετάρτη 4/2 στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας αποφασίστηκε μαζική κάθοδος των αγροτών με τρακτέρ στην πρωτεύουσα.

Οι αγρότες έχουν αποφασίσει, μετά το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 4:00 το μεσημέρι, να διανυκτερεύσουν εκεί το βράδυ και να επιστρέψουν αύριο, Σάββατο (14/02), στις περιοχές τους.

Την ίδια ώρα, εργατικά κέντρα και συνδικάτα, που έχουν προγραμματίσει συλλαλητήριο στις 13:00 κατά του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις, θα παραμείνουν στο Σύνταγμα προκειμένου να εκφράσουν τη στήριξή τους στους αγρότες.

Πώς θα κινηθούν τα τρακτέρ εντός της Αθήνας

Ήδη λίγο μετά τις 6 το πρωί έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά οι αγρότες από την Κρήτη. Τα περισσότερα τρακτέρ, όπως αυτά των αγροτών από την Αταλάντη, τον Μπράλο, την Καρδίτσα και τη Λάρισα, αναμένεται να έρθουν φορτωμένα σε φορτηγά και γύρω στις 12:00 το μεσημέρι να φτάσουν στις Αφίδνες.

Κατά τις 12:30 περίπου θα τα ξεφορτώσουν και θα ξεκινήσουν την πορεία τους με προορισμό την πλατεία Συντάγματος.

Οδικώς, με περίπου 20 τρακτέρ θα φτάσουν αγρότες από την Εύβοια στις Αφίδνες, συνοδεία αστυνομίας, ενώ συνολικά υπολογίζεται ότι στην Αθήνα θα κάνουν “απόβαση” γύρω στα 100 τρακτέρ.

Τα δεκάδες τρακτέρ θα μπουν στη λεωφόρο Κηφισού, γεγονός που αναμένεται να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κίνηση. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα κινούνται δεξιά, στη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ, και οι άλλες λωρίδες θα παραμένουν ανοιχτές για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Στις 14:00 έχουν δώσει ραντεβού στο ΟΑΚΑ όλοι οι αγρότες που επιθυμούν να προσέλθουν στην κινητοποίηση χωρίς τρακτέρ και εκεί θα σταθμεύσουν τα λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της καθόδου των αγροτών στην Αθήνα η Τροχαία προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πόλης, στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών κατά την είσοδο των τρακτέρ.

Πιο συγκεκριμένα, αναμένονται παρεμβάσεις στην Πανεπιστημίου, στη Σταδίου, στην Ακαδημίας, στην περιοχή Ομονοίας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, στη Λεωφόρο Αμαλίας, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.

H ανακοίνωση της Τροχαίας:

“Λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων”.

Το Μετρό αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά, εκτός εάν υπάρξει νεότερη εντολή για τροποποίηση δρομολογίων ή κλείσιμο σταθμών, ενώ καθυστερήσεις αναμένονται σε λεωφορεία και τρόλεϊ.

Τι ζητούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και αποζημιώσεις στο 100%.

Επίσης, υποστηρίζουν ότι τα ζητήματα αυτά τέθηκαν, αλλά δεν καλύφθηκαν στις συναντήσεις που προηγήθηκαν με τον πρωθυπουργό, γι’ αυτό και επιλέγουν να κρατήσουν ανοιχτό το μέτωπο των κινητοποιήσεων.

Στο πλευρό τους είναι και τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία, που καλούν σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 13:00 σήμερα το μεσημέρι, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο. Οι συγκεντρωμένοι, θα υποδεχτούν τους αγρότες που θα διαδηλώσουν με τα τρακτέρ τους στην πρωτεύουσα.