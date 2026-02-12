Αγρότες: Αύριο η «απόβαση» στο κέντρο της Αθήνας – Θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την ΕΛΑΣ

«Απόβαση» στην Αθήνα ετοιμάζουν οι αγρότες αύριο (13.02), έπειτα από απόφαση που έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για τη διοργάνωση πανελλαδικού συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα.

Μετά από σχεδόν επτά εβδομάδες κινητοποιήσεων και παρουσίας στα μπλόκα, οι αγρότες αναμένεται να συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία Συντάγματος, όπου έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στις 16:00.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινώσει, προτίθενται να παραμείνουν στο κέντρο της Αθήνας και να διανυκτερεύσουν μπροστά από τη Βουλή, ενώ η αποχώρησή τους έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, με συντεταγμένη επιστροφή στις περιοχές τους.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της κινητοποίησης, η Τροχαία θα προχωρήσει στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ σταδιακά και θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση στο οδικό δίκτυο του κέντρου, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.