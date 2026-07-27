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Εκκενώθηκε η γαλλική πρεσβεία ύστερα από τηλεφώνημα για βόμβα – Διακοπή κυκλοφορίας στην Ακαδημίας

Επί τόπου δυνάμεις του ΤΕΕΜ

Εκκενώθηκε η γαλλική πρεσβεία ύστερα από τηλεφώνημα για βόμβα – Διακοπή κυκλοφορίας στην Ακαδημίας
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:39

Λόγω διενέργειας ελέγχου του Τ.Ε.ΕΜ. σε κτήριο, σημειώνεται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη, μετά από τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας.

Συγκεκριμένα, άγνωστος με τηλεφώνημα του στην κεντρική είσοδο της Γαλλικής πρεσβείας, στις 11:40 το πρωί της Δευτέρας, 27 Ιουλίου ενημέρωσε για την ύπαρξη βόμβας στο κτίριο, χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο.

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Σημειώνεται ότι, το κτήριο της γαλλικής πρεσβείας εκκενώθηκε.

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