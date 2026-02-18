“Σφυροκοπούν” τη χώρα οι θυελλώδεις άνεμοι – Πτώσεις δέντρων και πλημμύρες σε Θεσσαλονίκη, Ήπειρο, Ιόνιο και Πάρο (φωτογραφίες+βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, με θυελλώδεις ανέμους και βροχές να “σφυροκοπούν” κυρίως Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Πελοπόννησο και Κέρκυρα.

Στην Κέρκυρα οι άνεμοι αγγίζουν τα 11 μποφόρ ενώ στην υπόλοιπη χώρα καταγράφονται πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος, καθιζήσεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες και υπερχειλίσεις ποταμών.

Στις περιοχές των Γουβιών, της Αγίας Αικατερίνης και στον οδικό άξονα από τον Άγιο Νικόλαο προς το Σκριπερό, οι πτώσεις δέντρων προκάλεσαν ζημιές στις υποδομές ηλεκτροδότησης, αφήνοντας περιοχές χωρίς ρεύμα.

Στην Κασσιόπη, επίσης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση καθώς κυπαρίσσι έπεσε πάνω σε καλώδια του δικτύου μέσης τάσης. corfutvnews.gr

Με ριπές ανέμων 110 χιλιομέτρων την ώρα, η θάλασσα φούσκωσε και βγήκε στη στεριά στη Λάκκα στους Παξούς.

Υπερχείλισαν ο Καλαμάς στην Ήπειρο

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται στις παραποτάμιες περιοχές της Ηπείρου, μετά τις έντονες βροχές των τελευταίων ημερών, με χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης να είναι στα λασπόνερα και σταβλικές εγκαταστάσεις μέσα σε λίμνες.

Το βράδυ της Τρίτης, υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, με τον Δήμο Φιλιατών να εκδίδει επείγουσα ανακοίνωση προς ενημέρωση των πολιτών για την κατάσταση. Για τον λόγο αυτόν, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο 8ο-11ο χλμ στην επαρχιακή οδό Νεράιδας-Σαγιάδας.

«Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο 8ο-11ο χλμ στην επαρχιακή οδό Νεράιδας-Σαγιάδας, στη θέση Σκάλα Φιλιατών λόγω υπερχείλισης του ποταμού Καλαμά. Η κίνηση διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους, ενώ έχει τοποθετηθεί σήμανση από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλιατών. Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω έντονων φαινομένων, με αυξημένο κίνδυνο καταπτώσεων βράχων προς τον Συνοριακό Σταθμό Μαυροματίου και στις περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Κοκκινολιθαρίου, Σιδέρης και Χαραυγής(Λύκου). Ακολουθείτε πιστά τις υποδείξεις των τοπικών αρχών και τη σήμανση».

Βούλιαξαν χιλιάδες στρέμματα σε Πρέβεζα και Άρτα

Στους Νομούς Πρέβεζας και Άρτας επίσης χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών θάφτηκαν στα νερά. Στην Πρέβεζα υπερχείλισε σε πολλά σημεία, ο ποταμός Λούρος και στα χωριά Πέτρα, Στρογγυλή και Βίγλα τα νερά εξαφάνισαν τα χωράφια και δημιούργησαν προβλήματα σε κτηνοτροφικές μονάδες.

Στον κάμπο της Άρτας, από την συνεχιζόμενη έντονη βροχή, έχουν πλημμυρίσει χωράφια στην περιοχή Νεοχωρίου.

Στα Ιωάννινα, έκλεισε ο παράπλευρος δρόμος της Εγνατίας Οδού στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία από το Κουτσελιό προς το Δροσοχώρι.

Σύμφωνα με το epiruspost, σχεδόν 30 εκατοστά πάνω από τον υπερχειλιστή βρίσκεται η λίμνη Παμβώτιδα, με χιλιάδες κυβικά νερού να φεύγουν τις τελευταίες ώρες από το θυρόφραγμα του Περάματος και να κατευθύνονται μέσω της τάφρου Λαψίστας στον ποταμό Καλαμά.

epiruspost

Το θυρόφραγμα παραμένει κλειστό, καθώς η όποια απόπειρα ανοίγματός του υπό τις παρούσες συνθήκες θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση στις παρακαλάμιες περιοχές.

Καθίζηση σε δρόμο έξω από το Τριγωνικό στην Κοζάνη

Από την κακοκαιρία, καθίζηση προκλήθηκε στον δρόμο έξω από το Τριγωνικό Σερβίων, στο 2ο χιλιόμετρο του οδικού δικτύου «Διασταύρωση της εθνικής οδού Κοζάνης –Λάρισας, -Τριγωνικό – Ρύμνιο».

Στο σημείο έχει ήδη τοποθετηθεί η απαραίτητη σήμανση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, έτσι ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και με μειωμένη ταχύτητα.

Συνεργείο ολοκλήρωσε τις εργασίες ενός πρόχειρου ανοίγματος της μιας εισόδου μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

Κατολισθήσεις σε Καλαμάτα και Ηλεία

Στην Αλαγονία του Δήμου Καλαμάτας δύο οικισμοί εκκενώθηκαν οι οικισμοί του Μαχαλά και της Πάνω Μεριάς, λόγω κατολισθήσεων και καθιζήσεων.

Εκτεταμένες είναι οι ζημιές σε ολόκληρο το επαρχιακό δίκτυο, σε όλους τους δρόμους που συνδέουν τα χωριά του Ταϋγέτου.

Στο Κατάκολο βράχος 40 τόνων που αποκολλήθηκε από το βουνό συγκρατείται από συρματόσχοινα προκειμένου να μην κατρακυλήσει στην πλαγιά και να φτάσει μέχρι την προκυμαία. Κάτω από τον βράχο υπάρχουν περίπου 10 σπίτια τα οποία εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ και ο κεντρικός δρόμος για το λιμεναρχείο παραμένει κλειστός.

Στο Μαζαράκι Πηνείας, το χωριό αποκόπηκε από κάθε πλευρά λόγω κατολίσθησης με αποτέλεσμα οι περίπου 150 κάτοικοι να αποκλειστούν.

Πλημμύρες και στην Πάρο

Θυελλώδεις άνεμοι «έπνιξαν» και την Πάρο, προκαλώντας πλημμύρες στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παροικία αλλά και στον παραλιακό δρόμο.

Οι δρόμοι έγιναν «ποτάμια», με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπεύδουν για άντληση των νερών. parianostypos.gr

Τα κύματα που έσκαγαν με δύναμη στο παραλιακό μέτωπο της Παροικίας και έλουζαν στην κυριολεξία τον δρόμο, πλημμυρίζοντάς τον.

Πτώσεις δέντρων στην Κρήτη

Οι ισχυροί άνεμοι δοκιμάζουν από χθες και την Κρήτη, με την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις κυρίως για κοπή δέντρων και απομάκρυνση αντικειμένων.

Οι ισχυροί δυτικοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα με δέντρα να έχουν πέσει σε Χανιά, Αγία Γαλήνη, Ηράκλειο αλλά και Λασίθι.

Την ίδια ώρα, έχουν «ρίξει» μηχανάκια, έχουν μετακινήσει κάδους και άλλα αντικείμενα τα οποία κλήθηκε να διαχειριστεί η πυροσβεστική.

Δεμένα παρέμεναν χθες τα πλοία στα λιμάνια της Κρήτης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στο Κρητικό Πέλαγος και το Αιγαίο. patris.gr

Σύμφωνα με ενημέρωση του λιμεναρχείου Ηρακλείου στο patris.gr, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα έως τις 12 το μεσημέρι, οπότε και αναμένεται να αρθεί το απαγορευτικό.

Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Σούδας τα πλοία της γραμμής δεν αναχώρησαν εξαιτίας του ότι έχει τεθεί σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου.

Στο έλεος του Βαρδάρη η Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη κατέρρευσε μια αλουμινένια σκεπή πάρκινγκ σε συγκρότημα κατοικιών στον Εύοσμο, πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το thesspost, κάτοικος της περιοχής είδε το εγκλωβισμένο αυτοκίνητο και ενημέρωσε τον άτυχο ιδιοκτήτη και την Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο.

Πυροσβέστες και περίοικοι κρατούσαν την αλουμινένια σκεπή ώστε ο οδηγός να απομακρύνει το όχημα.

Οι άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα κι έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα

Πτώσεις δέντρων και αντικείμενων, διακοπές ρεύματος, αλλά και προβλήματα στις συγκοινωνίες, προκάλεσε ο ισχυρός Βαρδάρης που πνέει στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές ριπές ανέμου που φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις και επενέβη -μέχρι στιγμής- σε 32 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και 57 για απομάκρυνση αντικείμενων.

Στην οδό Καλού, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του Thesspost.gr ξεριζώθηκε δένδρο που έπεσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στην οδό Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) ο οδηγός ενός αυτοκινήτου δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν κάδος απορριμμάτων έπεσε στο όχημά του προκαλώντας φθορές.

Λόγω των ανέμων, η θάλασσα στους Νέους Επιβάτες και στην Αγία Τριάδα βγήκε κυριολεκτικά στο οδόστρωμα, με το νερό να καλύπτει τον παραλιακό δρόμο.

Προβλήματα υπήρξαν επίσης και στο αεροδρόμιο Μακεδονία καθώς ακυρώθηκαν, για λόγους ασφαλείας, οι βραδινές πτήσεις αφού οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επέτρεπαν στα αεροπλάνα να προσεγγίσουν με ασφάλεια τη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα, διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως στο Μελισσοχώρι, στα Πεύκα, στη Θέρμη κ.α.

Λόγω της διακοπής ρεύματος, σήμερα δεν θα λειτουργήσουν το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Ασβεστοχωρίου καθώς και το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου.

Η κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη αποκαταστάθηκε τα ξημερώματα, μετά από διακοπή που προκλήθηκε όταν δέντρο έπεσε στη γραμμή, προκαλώντας πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση.