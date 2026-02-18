Στο έλεος του Βαρδάρη η Θεσσαλονίκη: Οι άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα κι έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα (φωτογραφίες)

Πτώσεις δέντρων και αντικείμενων, διακοπές ρεύματος, αλλά και προβλήματα στις συγκοινωνίες, προκάλεσε ο ισχυρός Βαρδάρης που πνέει στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές ριπές ανέμου που φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις στη Θεσσαλονίκη και επενέβη -μέχρι στιγμής- σε 32 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και 57 για απομάκρυνση αντικείμενων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην οδό Καλού, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του Thesspost.gr ξεριζώθηκε δένδρο που έπεσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στην οδό Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) ο οδηγός ενός αυτοκινήτου δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν κάδος απορριμμάτων έπεσε στο όχημά του προκαλώντας φθορές.

Οι δρόμοι σε αρκετά σημεία έχουν μετατραπεί σε παγίδες καθώς ογκώδη αντικείμενα, όπως κάδοι απορριμμάτων έχουν βρεθεί στο οδόστρωμα.

Στην περιοχή της Αγίας Τριάδας οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τεράστια κύματα με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει, σε αρκετά σημεία, ο παραλιακός δρόμος.

Προβλήματα υπήρξαν επίσης και στο αεροδρόμιο Μακεδονία καθώς ακυρώθηκαν, για λόγους ασφαλείας, οι βραδινές πτήσεις αφού οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επέτρεπαν στα αεροπλάνα να προσεγγίσουν με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά, σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας οι πυροσβέστες επιχείρησαν σε 88 περιστατικά για κοπές δέντρων και σε 33 για αφαιρέσεις αντικειμένων. Δεν αναφέρθηκαν πάντως τραυματισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, από τις 10:35 χθες το βράδυ έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, η οποία προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση.

Επιπλέον, προβλήματα αναφέρθηκαν στις προσγειώσεις αεροσκαφών στον αερολιμένα «Μακεδονία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως στο Μελισσοχώρι, στα Πεύκα, στη Θέρμη κ.α.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να εξασθενίσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.