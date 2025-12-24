Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αγνοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

Η σύζυγος του δήλωσε την εξαφάνιση

Σέρρες: Αγνοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων
DEBATER NEWSROOM

Από χθες το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων από τις Σέρρες, ο οποίος αγνοείται. Η εξαφάνιση του 45χρονου άντρα δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Πορροΐων και από γειτονικές περιοχές να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον εντοπισμό του ίδιου όσο και του οχήματός του. Στην επιχείρηση συμμετέχει και η Αστυνομία, συνδράμοντας στον συντονισμό και την συλλογή πληροφοριών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Μέχρι στιγμής δεν ζητήθηκε η συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας ή δυνάμεων της ΕΜΑΚ, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον άμεσο εντοπισμό του αγνοούμενου.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ