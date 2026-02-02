Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο;
Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση θα εκσυγχρονίσει τον δημόσιο βίο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Κατέληξε ο 46χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ την περασμένη Δευτέρα

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου

Σέρρες: Κατέληξε ο 46χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ την περασμένη Δευτέρα
DEBATER NEWSROOM

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 46χρονος που είχε παρασυρθεί την προηγούμενη Δευτέρα από Ι.Χ. αυτοκίνητο, καθώς κινούταν πεζός στην πόλη των Σερρών.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 46χρονος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης και παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα βαριά του τραύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, που κατηγορείται επιπλέον ότι εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος. Μετά τη σύλληψή του κλήθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές των Σερρών και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ