Σέρρες: «Δεν έχω καταλάβει ακόμα τον λόγο» λέει ο πατέρας του 13χρονου που φιμώθηκε από διευθύντρια σε σχολείο

Σοκαρισμένος με ότι συνέβη στο παιδί του είναι ο πατέρας του 13χρονου που φιμώθηκε με χαρτοταινία από διευθύντρια σχολείου στις Σέρρες.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA τόνισε ότι δεν έχει καταλάβει ακόμα τον λόγο που συνέβη αυτό, καθώς το παιδί του ναι μεν έκανε φασαρία και μιλούσε με τους συμμαθητές του αλλά είναι παιδί.

«Δεν έχω καταλάβει ακόμα τον λόγο, περιμένω να ακούσω… Έκανε φασαρία, μιλούσε με συμμαθητές του; Ξέρετε, παιδιά 13 χρονών είναι. Aποφάσισε να του φιμώσει το στόμα, η ίδια του έβαλε χαρτοταινία στο στόμα και ζήτησε από έναν συμμαθητή του, τον παρακίνησε να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία. Το έκανε το παιδί και εννοείται δεν ρίχνουμε ευθύνες στο παιδί, στον συμμαθητή του. Και τον άφησε έτσι σε όλη την υπόλοιπη διδακτική ώρα να κάθεται και να παρακολουθεί έτσι το μάθημα» ανέφερε.

Από την πλευρά του, στην εκπομπή μίλησε και ο πατέρας του παιδιού που υποχρεώθηκε από τη διευθύντρια να δέσει με χαρτοταινία τον συμμαθητή του.

«Είχαν μία συνομιλία μεταξύ τους τα παιδιά. Η συγκεκριμένη κυρία, απ’ ότι γνωρίζω, από τον γιο μου, θύμωσε γιατί μιλούσαν. Μπήκε μπροστά στο παιδί. Ζήτησε από την αδερφή του παιδιού να πάει να φέρει τη χαρτοταινία. Δεν πήγε η αδερφή του η δίδυμη να την πάρει. Πήγε από μόνη της η κυρία αυτή. Πήρε τη χαρτοταινία, έκοψε 3 κομμάτια, έκλεισε το στόμα του παιδιού και στη συνέχεια ζήτησε από το δικό μου το γιο, να του δέσει τα χέρια. Σοκαριστήκαμε πάρα πολύ με αυτό το γεγονός γι’ αυτό και η υπόθεση την έχει λάβει δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή.

Η συγκεκριμένη κυρία κατά τη γνώμη μου δεν είναι επικίνδυνη, χρήζει βοήθειας άλλης. Ίσως έχει κάποια προβλήματα η γυναίκα. Είναι πρόβλημα γιατί κάποιοι είπαν ότι ‘’εντάξει δεν έγινε και κάτι, δεν το χτύπησε, δεν το’ κανε’’. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Φτάνουμε σε σημείο σαν γονείς να αναρωτιόμαστε ”να στείλουμε τα παιδιά σχολείο ή όχι”. Και εγώ στην αρχή δεν πίστευα στα αυτιά μου αυτό που άκουγα από το γιο μου. Ήρθε στεναχωρημένος για το συμβάν που έγινε. Στο μυαλό των παιδιών θεωρήθηκε ότι θα ήταν μία πλάκα, βασικά δεν ξέρω ένα αστείο, ένα κακόγουστο αστείο που στη συνέχεια δεν εξελίχθηκε καθόλου καλή η κατάσταση. Ευτυχώς το παιδί είναι καλά, δεν έπαθε κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα, γιατί εμένα ο ενδοιασμός μου ήταν ‘’πώς ανέπνεε ο συμμαθητής σου’’» υποστήριξε.

Σέρρες: Σε 24 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η καθηγήτρια

Η 60χρονη, που είναι και διευθύντρια του σχολείου, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς αναστολή. Η δίκη της 60χρονης καθηγήτριας έγινε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών όπου την καταδίκασε 18 και 6 μήνες ποινή φυλάκισης και να την μετατρέπει σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Οδηγίες, προκειμένου να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία, έδωσε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, στον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη δικαιοδοσία των οποίων είναι το σχολείο των Σερρών, όπου σημειώθηκε περιστατικό, κατά το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καθηγήτρια έκλεισε το στόμα μαθητή με ταινία.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό και, πέρα από τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, το παιδί έμεινε φιμωμένο και δεμένο “αγχωμένο και τρομοκρατημένο” καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας και τον βρήκε την επόμενη ώρα η φιλόλογος, η οποία τον έλυσε. Μάλιστα, όπως αναφέρει η μητέρα, την επόμενη μέρα η καθηγήτρια είπε στο παιδί: “σήμερα έχω φέρει μεγαλύτερη χαρτοταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά“.

Το περιστατικό στο Γυμνάσιο

Το περιστατικό σημειώθηκε σε γυμνάσιο των Σερρών το πρωί της Παρασκευής, με την καθηγήτρια να κλείνει το στόμα του μαθητή με ταινία, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε φασαρία μέσα στην τάξη. Η 60χρονη καθηγήτρια, η οποία είναι και διευθύντρια του Γυμνασίου, κατά την πρώτη διδακτική ώρα έβαλε μονωτική ταινία στο στόμα του ανήλικου μαθητή. Στη συνέχεια, φέρεται να έδωσε εντολή σε έναν συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια με χαρτοταινία.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας από τη 44χρονη μητέρα του μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών. Η 60χρονη συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σερρών, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.