Σέρρες: Αυτός είναι ο 17χρονος που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 16χρονο – Ομολόγησε το στυγερό έγκλημα ο ανήλικος δράστης

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στις Σέρρες μετά από το βίαιο περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο ενός 17χρονου. Ο 16χρονος επιτέθηκε μαζί με ένα φίλο του στον ανήλικο με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του αφού εντοπίστηκε μετά από ώρες νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του από την αδελφή του.

Σύμφωνα με όσα είπε ο δράστης στις αρχές, ο 16χρονος χτύπησε τον σχεδόν συνομήλικο του με αγκωνιά στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φαίνεται να ομολόγησε το απεχθές έγκλημα στις αρχές κατά την απολογία του και υποστήριξε ότι το θύμα μίλαγε με την κοπέλα του.

Υποστήριξε ότι το θύμα είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του πως «αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον».

«Εγώ νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα» είπε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε έξω από πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, όπου βρισκόταν ο 17χρονος μαζί με έναν φίλο του. Εκεί φέρεται να συναντήθηκε με τον 16χρονο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία και σωματική συμπλοκή για τα μάτια μίας κοπέλας.

Αυτός είναι ο 16χρονος που βρέθηκε νεκρός στις Σέρρες:

Σέρρες: «Το παιδί ήταν νεκρό για ώρες»

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο 17χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σερρών στις 12:15 το μεσημέρι, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε ήδη καταλήξει αρκετές ώρες νωρίτερα και δεν υπήρχε δυνατότητα παροχής βοήθειας.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Γιαννάκος έκανε λόγο για ανησυχητική αύξηση των περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες παιδιά καταλήγουν κάθε χρόνο στα νοσοκομεία τραυματισμένα από επιθέσεις συνομηλίκων τους, σε σχολεία, πλατείες και δημόσιους χώρους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και ευρύτερα, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το σοβαρό ζήτημα της νεανικής βίας και της ανάγκης για ουσιαστική πρόληψη και παρέμβαση.