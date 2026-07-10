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Κάλεσμα αναρχικών για συγκέντρωση στη ΓΑΔΑ μετά τις επιχειρήσεις της Αντιτρομοκρατικής και τις συλλήψεις για Marfin και Νέστορα

Κατηγορίες για «πογκρόμ κατά του αναρχικού κινήματος»

Κάλεσμα αναρχικών για συγκέντρωση στη ΓΑΔΑ μετά τις επιχειρήσεις της Αντιτρομοκρατικής και τις συλλήψεις για Marfin και Νέστορα
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
DEBATER NEWSROOM

Συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου καλούν σε συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τη ΓΑΔΑ, μετά τις επιχειρήσεις της Αντιτρομοκρατικής και της ΔΑΟΕ που πραγματοποιήθηκαν από το πρωί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά.

Υπενθυμίζεται ότι, από τις επιχειρήσεις συνελήφθησαν δύο άτομα για την εμπρηστική επίθεση της Marfin το 2010 στην Αθήνα και τρία για το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

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Οι συλλογικότητες κατηγορούν την κυβέρνηση και τις διωκτικές αρχές ότι επιχειρούν να στοχοποιήσουν τον αναρχικό χώρο, κάνοντας λόγο για «πογκρόμ κατά του αναρχικού κινήματος».

Στο πλαίσιο αυτό καλούν σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στη ΓΑΔΑ στις 18:00 και σε συνέλευση στα Προσφυγικά, στο Κοινωνικό Κέντρο, στις 20:00.

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